Διαμαρτυρία στην Καμάρα από διαδηλωτές πριν από την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Μακάμπι - Μηνύματα προς την UEFA

Η UEFA αναμένεται να λάβει μία απόφαση την επόμενη εβδομάδα, σχετικά με το εάν θα αποβάλλει ή όχι τις ισραηλινές ομάδες από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, με τις πιέσεις προς αυτήν την κατεύθυνση να γίνονται ολοένα και πιο έντονες.

Ο λόγος πίσω από τις τελευταίες εξελίξεις κρύβεται πίσω από μία επιτροπή συμβούλων του ΟΗΕ, η οποία κάλεσε την FIFA και την UEFA να αναστείλουν τη συμμετοχή του Ισραήλ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, έπειτα και από το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής του ΟΗΕ, σύμφωνα με το οποίο το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα.

Οπαδοί της Μακάμπι Τελ Αβίβ που ταξίδεψαν στη Θεσσαλονίκη για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ

Την ίδια στιγμή, μια μεγάλη πλειοψηφία από τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής της UEFA είναι υπέρ μίας τέτοιας απόφασης, με την πρόφαση ότι η UEFA απέκλεισε για τους ίδιους λόγους τις ρωσικές ομάδες, έπειτα από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Κατά τον προηγούμενο μήνα, ορισμένα ευρωπαϊκά κλαμπς ρώτησαν την UEFA εάν μπορούν να αποφύγουν μία αναμέτρηση κόντρα σε ομάδες από το Ισραήλ. Όπως γίνεται κατανοητό, επικρατεί γενικότερα ένα αρνητικό κλίμα ως προς την συμμετοχή των ισραηλινών ομάδων στην Ευρώπη, με την ίδια την UEFA τον Αύγουστο, στον τελικό του Super Cup ανάμεσα σε Παρί Σεν Ζερμέν και Τσέλσι, να τοποθετεί μπάνερ, πάνω στο οποίο αναγραφόταν «σταματήστε να σκοτώνετε παιδιά, σταματήστε να σκοτώνετε αμάχους».

Before the UEFA Super Cup: 'Stop killing children, stop killing civilians' pic.twitter.com/1ceEc2GI98 — B/R Football (@brfootball) August 13, 2025

Αντιδράσεις στη Θεσσαλονίκη για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με την Μακάμπι – «Δώστε κόκκινη κάρτα στο Ισραήλ»

Ο αγώνας του ΠΑΟΚ κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ για το Europa League, προκάλεσε αντιδράσεις στους οπαδούς του, οι οποίοι εξέφρασαν την αντίθεσή τους για την συμμετοχή των ισραηλινών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Κατά την διάρκεια της αναμέτρησης με την Μακάμπι, οι οργανωμένοι οπαδοί του ΠΑΟΚ στη θύρα 3 του γηπέδου της Τούμπας, κρέμασαν πανό, στα οποία έγραφαν χαρακτηριστικά «σταματήστε την γενοκτονία, δείξτε στο Ισραήλ την κόκκινη κάρτα».

Μήνυμα προς την UEFA από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στον εντός έδρας αγώνα με την Μακάμπι

Στο πέταλο των οργανωμένων οπαδών του ΠΑΟΚ υπήρχαν σημαίες της Παλαιστίνης, με τους φίλους του «Δικέφαλου» να στέλνουν το δικό τους μήνυμα για τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας. Πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, φίλοι του ΠΑΟΚ, αλλά και διαδηλωτές, συγκεντρώθηκαν στην πλατεία της Καμάρας με πανό και σημαίες υπέρ της Παλαιστίνης.

Διαμαρτυρίες υπήρξαν και έξω από το γήπεδο της Τούμπας, όπου υπήρχαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, όπως συνηθίζεται το τελευταίο διάστημα σε γήπεδα όπου αγωνίζονται ομάδες από το Ισραήλ.

(Με πληροφορίες από The Times)

