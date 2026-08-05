Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Αντιμέτωπος με κατηγορίες για τον θάνατο ενός 9χρονου κοριτσιού βρίσκεται ένας 35χρονος άνδρας, μετά τον εντοπισμό του παιδιού σε κρίσιμη κατάσταση σε βιομηχανική περιοχή της περιφέρειας Άνγκους, στη Σκωτία.

Οι αστυνομικές αρχές έκαναν γνωστό ότι ο 35χρονος και το κορίτσι «γνωρίζονταν», ενώ διευκρίνισε πως και άλλα μέλη της οικογένειας του παιδιού, που κατάγεται από το Γουέστ Γιορκσάιρ της Αγγλίας, είχαν στήσει κατασκήνωση στην ευρύτερη περιοχή.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα βρετανικά μέσα, ο 35χρονος που κατηγορείται για τον θάνατο του 9χρονου κοριτσιού φέρεται να είναι ο πατέρας του παιδιού.

🚨🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 BREAKING



A nine year old girl has died after being found with serious injuries at Elliot Industrial Estate in Arbroath in the early hours of Monday morning.



Police were called just after midnight. The child was taken to Ninewells Hospital in Dundee where she later passed… pic.twitter.com/uJTMsG0c1b August 3, 2026

Η αστυνομία ενημερώθηκε στις 00:02 τα ξημερώματα της Δευτέρας (3/8) για ένα συμβάν στο Άρμπροουθ, όπου το 9χρονο κορίτσι βρέθηκε βαριά τραυματισμένο. Στην συνέχεια, το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ninewells του Νταντί, όμως λίγη ώρα αργότερα κατέληξε εξαιτίας των τραυμάτων του.

Οι αρχές προχώρησαν αρχικά στη σύλληψη ενός Βρετανού ως υπόπτου για τον θάνατο του παιδιού, ενώ στη συνέχεια του απαγγέλθηκαν επίσημα κατηγορίες. Ο κατηγορούμενος αναμένεται να οδηγηθεί την Τετάρτη ενώπιον του δικαστηρίου.

Σε προηγούμενη ενημέρωσή της, αστυνομία είχε επισημάνει ότι δεν αναζητούνται άλλα πρόσωπα στο πλαίσιο της έρευνας, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας του κοριτσιού υποστηρίζονται από ειδικά εκπαιδευμένους αστυνομικούς.

Ο επικεφαλής της έρευνας, επιθεωρητής Μάικ Νες της ομάδας σοβαρών εγκλημάτων, δήλωσε: «Οι σκέψεις μας παραμένουν με όλους όσοι έχουν επηρεαστεί από αυτά τα γεγονότα. Η αστυνομική παρουσία στην περιοχή θα διατηρηθεί όσο συνεχίζονται οι έρευνές μας.

(Με πληροφορίες από Skynews, scottishsun.co.uk