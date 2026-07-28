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Παρά τις προσπάθειες περιορισμού της φωτιάς με αντιπυρικές ζώνες, οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν αναζωπυρώσεις, οδηγώντας προσωρινά στην εκκένωση του χωριού Νέθι Μπρίτζ.

Ενώ τα μεγάλα ζώα κατάφεραν να διαφύγουν, η πυρκαγιά προκάλεσε τον θάνατο πολλών μικρών θηλαστικών, εντόμων και πτηνών που φωλιάζουν στο έδαφος.

Οι αρχές εκτιμούν ότι η κατάσβεση θα διαρκέσει εβδομάδες ή μήνες, ενώ τα αίτια της καταστροφικής πυρκαγιάς παραμένουν έως τώρα άγνωστα.

Λόγω της έκτακτης ανάγκης, οι διοργανωτές αναγκάστηκαν να ακυρώσουν τους παραδοσιακούς αγώνες Abernethy Highland Games που είχαν προγραμματιστεί για τον Αύγουστο.

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Το Εθνικό Πάρκο Κερνγκόρμς, το «διαμάντι» των Σκωτσέζικων Χάιλαντς και ένα από τα πιο εντυπωσιακά φυσικά τοπία της χώρας έχει παραδοθεί στις φλόγες εδώ και 12 ημέρες με τις αρχές να εκτιμούν ότι θα χρειαστούν εβδομάδες -αν όχι και μήνες- μέχρι να σβήσει η μεγάλη πυρκαγιά.

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Οι φλόγες αποτεφρωσαν τμήματα του ιστορικού δάσους της Καληδονίας, το οποίο φιλοξενεί σκωτσέζικα πεύκα ηλικίας έως και 300 ετών. Το μεγαλύτερο μέρος του αρχέγονου δάσους σώθηκε χάρη στις αντιπυρικές ζώνες που διανοίχθηκαν εσπευσμένα με μπουλντόζες τις πρώτες ημέρες της πυρκαγιάς.

«Όσον αφορά την απώλεια σπάνιων οικοτόπων, η κατάσταση είναι πραγματικά δραματική», δήλωσε ο Ίαν Όλσοπ, διευθυντής σχεδιασμού του δημόσιου φορέα Forestry and Land Scotland για τη βόρεια περιφέρεια. Όπως εξηγεί, τα μεγαλύτερα ζώα, όπως τα ελάφια, κατάφεραν να διαφύγουν, όμως μικρότερα θηλαστικά, σαύρες, έντομα και πουλιά που φωλιάζουν στο έδαφος απανθρακώθηκαν.

Ο Γκραντ Μουάρ, διευθύνων σύμβουλος του Εθνικού Πάρκου Κερνγκόρμς, δήλωσε στη Guardian ότι πρόκειται για τη χειρότερη πυρκαγιά στην ιστορία του πάρκου. «Το γεγονός ότι αυτό συμβαίνει στην καρδιά του Κερνγκόρμς, στα ίδια τα βουνά και την περιοχή Αμπερνέθι –ένα τόσο πολύτιμο οικοσύστημα– είναι συντριπτικό», ανέφερε.

Τον Απρίλιο είχε τεθεί σε ισχύ ειδικός κανονισμός στο Εθνικό Πάρκο, βάσει του οποίου απαγορεύονταν οι υπαίθριες φωτιές και τα μπάρμπεκιου καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού για τη μείωση των εστιών ανάφλεξης.

Αν και την περασμένη εβδομάδα είχαν ενημερωθεί ότι η πυρκαγιά είχε «τεθεί υπό έλεγχο», οι ισχυροί άνεμοι αναζωπύρωσαν τις φλόγες, οδηγώντας στην εκκένωση του χωριού Νέθι Μπρίτζ το βράδυ της Παρασκευής. Πλέον, οι κάτοικοι έχουν λάβει άδεια να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Τα μεγάλα ζώα που ζούσαν εκεί, όπως τα ελάφια κατάφεραν να σωθούν, όχι όμως τα μικρά θηλαστικά, τα έντομα και τα πτηνά, σημειώνουν ακόμη οι ειδικοί.

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Τα αίτια της φωτιάς παραμένουν άγνωστα. Στη Βρετανία οι δασικές πυρκαγιές κατά κανόνα οφείλονται σε ανθρώπινη αμέλεια.

Την Κυριακή ανακοινώθηκε ότι οι παραδοσιακοί αγώνες Abernethy Highland Games δεν θα διεξαχθούν, καθώς το κοινοτικό κέντρο της περιοχής χρησιμοποιείται ακόμη από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ενώ πολλοί από τους εθελοντές της διοργάνωσης συμμετέχουν στις προσπάθειες κατάσβεσης.

Οι διοργανωτές δήλωσαν ότι, καθώς «δεν διαφαίνεται άμεσο τέλος στον εφιάλτη», ελήφθη η απόφαση να ακυρωθεί η εκδήλωση της 8ης Αυγούστου.

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Φωτογραφίες από Reuters