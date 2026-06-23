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Ο Πίτερ Μιούρελ, πρώην σύζυγος της πρώην πρωθυπουργού της Σκωτίας, Νίκολα Στέρτζον, καταδικάστηκε σε κάθειρξη άνω των πέντε ετών, αφού ομολόγησε την υπεξαίρεση πάνω από 400.000 λιρών από τα κομματικά ταμεία, χρήματα τα οποία δαπάνησε για αγορές πολυτελών ειδών, όπως οχήματα και τροχόσπιτο.

Φυλάκιση 5 ετών στον πρώην σύζυγο της Νίκολα Στέρτζον

Υπενθυμίζουμε ότι η υπόθεση ήρθε στο φως μετά από μακρά αστυνομική έρευνα, η οποία ξεκίνησε λίγο μετά την παραίτηση της Στέρτζον το 2023. Σημειώνεται ότι η ίδια, παρά τις ανακρίσεις στις οποίες υποβλήθηκε, δεν έχει κατηγορηθεί για κάποιο αδίκημα.

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Ο 61χρονος, πρώην γενικός διευθυντής του Εθνικού Κόμματος Σκωτίας (SNP) καταδικάστηκε σήμερα σε κάθειρξη πέντε ετών και τριών μηνών από το Ανώτατο Δικαστήριο του Εδιμβούργου.

«Οι πράξεις σας περιελάμβαναν σημαντική παραβίαση της εμπιστοσύνης προς τον οργανισμό του οποίου ηγηθήκατε και προς μεμονωμένα μέλη και δωρητές», του είπε προς τον Μιούρελ ο δικαστής Άντριου Γιανγκ. «Αυτό ήταν ένα υπολογισμένο έγκλημα ανεντιμότητας. Επιτρέψτε μου να σας ξεκαθαρίσω ότι ένας παράγοντας στην ποινή που επιβάλλω σήμερα θα είναι να λειτουργήσει ως αποτρεπτικός παράγοντας για τυχόν ανώτερους αξιωματούχους σε άλλους μεγάλους οργανισμούς που θα μπορούσαν να μπουν σε πειρασμό να καταχραστούν τη θέση τους με τον τρόπο που το κάνατε εσείς», συμπλήρωσε ο δικαστής.

Former SNP chief executive Peter Murrell has been jailed for five years and three months after he admitted embezzling more than £400,000 from the party.



Murrell, who's the estranged husband of former first minister Nicola Sturgeon, used the money to buy cars, kitchenware,… pic.twitter.com/J5zhslEcyl — Channel 4 News (@Channel4News) June 23, 2026

Η Στέρτζον ανακοίνωσε τον Ιανουάριο του 2025 ότι χώρισε από τον Μιούρελ ενώ προηγουμένως παραιτήθηκε και από τη βουλευτική έδρα της, βάζοντας τέλος σε μια πολιτική καριέρα 30 ετών.

Μετά την καταδίκη του Μιούρελ η Στέρτζον δήλωσε «θυμωμένη, πληγωμένη, θλιμμένη και πολύ προβληματισμένη από τις συνέπειες των πράξεων του πρώην συζύγου της στην οικογένειά τους, τους φίλους τους και το SNP».«Δεν είχα την παραμικρή ιδέα, ούτε την παραμικρή υπόνοια ότι χρησιμοποιούσε πόρους του SNP για προσωπικούς σκοπούς», είχε πει.