Αίσθηση έχει προκαλέσει η περίπτωση μιας γυναίκας στην Ταϊλάνδη, η οποία θεωρείτο νεκρή και την είχαν πάει για αλλά την τελευταία στιγμή διαπιστώθηκε πως ήταν ζωντανή μέσα στο φέρετρο.

Η 65χρονη σόκαρε το προσωπικό του ναού όταν άρχισε να κινεί το φέρετρό της αφού την είχαν μεταφέρει για αποτέφρωση.

Ο Βουδιστικός ναός Wat Rat Prakhong Tham στα περίχωρα της Μπανγκόκ, δημοσίευσε ένα βίντεο στη σελίδα του στο Facebook, στο οποίο φαίνεται μια γυναίκα ξαπλωμένη σε ένα λευκό φέρετρο στο πίσω μέρος ενός φορτηγού, κουνώντας ελαφρά τα χέρια και το κεφάλι της, αφήνοντας το προσωπικό του ναού άναυδο.

Ο διευθυντής γενικών και οικονομικών υποθέσεων του ναού, δήλωσε στο Associated Press τη Δευτέρα ότι ο αδελφός της 65χρονης γυναίκας την μετέφερε εκεί για να αποτεφρωθεί.

Είπε ότι άκουσαν ένα αμυδρό χτύπημα να προέρχεται από το φέρετρο. «Έμεινα λίγο έκπληκτος, γι’ αυτό τους ζήτησα να ανοίξουν το φέρετρο και όλοι ξαφνιάστηκαν», είπε. «Την είδα να ανοίγει ελαφρά τα μάτια της και να χτυπάει στο πλάι του φέρετρου. Πρέπει να χτυπούσε για αρκετή ώρα».

Σύμφωνα με τον αδελφό της, ότι γυναίκα ήταν κατάκοιτη για περίπου δύο χρόνια, όταν η υγεία της επιδεινώθηκε και έπαψε να αντιδρά ενώ φάνηκε να σταματά να αναπνέει πριν από δύο ημέρες. Ο αδελφός την τοποθέτησε στη συνέχεια σε ένα φέρετρο και έκανε το ταξίδι των 500 χιλιομέτρων σε ένα νοσοκομείο στην Μπανγκόκ, στο οποίο η γυναίκα είχε προηγουμένως εκφράσει την επιθυμία να δωρίσει τα όργανά της.

Το νοσοκομείο αρνήθηκε να δεχτεί την προσφορά του αδελφού, καθώς δεν είχε επίσημο πιστοποιητικό θανάτου. Ο ναός προσφέρει δωρεάν υπηρεσία αποτέφρωσης, γι’ αυτό και ο αδελφός τους προσέγγισε αλλά και εκεί δεν δέχτηκαν λόγω του χαμένου εγγράφου.

Ο διευθυντής του ναού είπε ότι ενώ του εξηγούσε πώς να βγάλει το πιστοποιητικό θανάτου, άκουσαν το χτύπημα. Στη συνέχεια, την εξέτασαν και την έστειλαν σε ένα κοντινό νοσοκομείο. Ο ηγούμενος είπε ότι ο ναός θα κάλυπτε τα ιατρικά της έξοδα.