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Ο δράστης, ο οποίος αντιμετώπιζε ψυχιατρικά προβλήματα, είχε προηγούμενη προσωπική διαμάχη με το θύμα και χρησιμοποίησε όπλο χωρίς άδεια για την επίθεση.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονο προβληματισμό σχετικά με την ασφάλεια στα εκπαιδευτικά ιδρύματα και την ευκολία πρόσβασης οπλισμένων ατόμων σε αυτά.

Η επίθεση ακολουθεί μια σειρά πρόσφατων περιστατικών ένοπλης βίας σε σχολεία της χώρας, ενισχύοντας το αίτημα για λήψη αυστηρότερων μέτρων προστασίας για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

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Νεαρός πυροβόλησε και σκότωσε τον θείο του μέσα σε σχολείο στη νότια Τουρκία τη Δευτέρα, ανακοίνωσαν οι αρχές, στο τελευταίο περιστατικό που πλήττει τη γειτονική χώρα, εγείροντας ανησυχίες για την ασφάλεια στα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τη διάδοση των όπλων.

Τη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου, σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό στην αυλή του Ανατολικού Λυκείου «Φαράμπι» στο χωριό Τσαρντάκ κοντά στη πόλη Οσμανίγιε. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ύποπτος, που ταυτοποιήθηκε ως Α.Β., πυροβόλησε τον καθηγητή και θείο του Μεχμέτ Μπιλγκιλί με ένα όπλο χωρίς άδεια, όπως φέρεται. λόγω προηγούμενης διαμάχης μεταξύ τους.

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Ο Μπιλγκιλί, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια της επίθεσης, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για νοσηλεία, αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες ιατρικές φροντίδες. Ωστόσο, παρά τις ιατρικές παρεμβάσεις, ο καθηγητής τουρκικής γλώσσας και λογοτεχνίας δυστυχώς απεβίωσε.

Öğretmen amcasını kurşun yağmuruna tuttu… Osmaniye'de okul bahçesindeki dehşette yeni gelişme!



Osmaniye Merkeze bağlı Çardak köyündeki Farabi Anadolu Lisesi'nin bahçesinde Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Mehmet Bilgili, aralarında husumet bulunan yeğeni A.E. Bilgili'nin… pic.twitter.com/pVa3oAXMir September 28, 2026

Ο κυβερνήτης της επαρχίας Μεχμέτ Φατίχ Σερντενγκετστί, ανέφερε ότι ο άνδρας παρακολουθούνταν από ψυχίατρο «για πολλά χρόνια» και είχε έρθει σε ρήξη με τον θείο του.

Ο Άντεμ Γιουτζέλ, επικεφαλής του παραρτήματος της συνδικαλιστικής ένωσης εκπαιδευτικών Egitim-Is στην Οσμανίγιε, διερωτήθηκε πώς ένας ένοπλος κατάφερε να εισέλθει στον σχολικό χώρο.

«Θέλουμε σχολεία στα οποία τα παιδιά μας θα πηγαίνουν χωρίς φόβο, οι δάσκαλοί μας θα ασκούν τα καθήκοντά τους με ασφάλεια και οι γονείς θα στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο με ήρεμη τη συνείδησή τους», δήλωσε.

Το περιστατικό συνέβη αφού ένας 15χρονος μαθητής τραυμάτισε 11 συμμαθητές του όταν άνοιξε πυρ με καραμπίνα σε σχολείο στο Τουργκουτλού, στη δυτική επαρχία Μανίσα, την περασμένη εβδομάδα.

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Η Τουρκία είχε συγκλονιστεί από δύο επιθέσεις με πυροβολισμούς σε σχολεία μέσα σε δύο ημέρες τον Απρίλιο, γεγονός που οδήγησε σε αυξημένα μέτρα ασφαλείας στα εκπαιδευτικά ιδρύματα με την έναρξη της σχολικής χρονιάς αυτόν τον μήνα.

Στο πρώτο περιστατικό, 16 άτομα, στην πλειονότητά τους μαθητές, τραυματίστηκαν όταν ένας πρώην μαθητής άνοιξε πυρ σε λύκειο στη νοτιοανατολική επαρχία Σανλιούρφα. Ο δράστης στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Την επόμενη ημέρα, ένας 14χρονος μαθητής επιτέθηκε σε δύο σχολικές αίθουσες στο σχολείο του στη γειτονική επαρχία Καχραμανμαράς, σκοτώνοντας οκτώ μαθητές και έναν καθηγητή, και τραυματίζοντας 13 άλλους. Ο δράστης έπεσε νεκρός από πυρά της αστυνομίας.

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