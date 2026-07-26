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Σοκ προκάλεσε στον τελικό του ομαδικού της ενόργανης γυμναστικής ανδρών στους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες ο σοβαρός τραυματισμός του Άγγλου αθλητή Γκάμπριελ Λάνγκτον, με τη διοργάνωση να διακόπτεται προσωρινά και τους θεατές στη Glasgow International Arena να παρακολουθούν παγωμένοι τις εξελίξεις.

Ο 19χρονος γυμναστής έχασε τη λαβή του κατά την εκτέλεση του προγράμματός του στο μονόζυγο και έπεσε από ύψος περίπου τριών μέτρων, χτυπώντας με το κεφάλι στο έδαφος. Οι ιατρικές ομάδες έσπευσαν αμέσως στο σημείο, καθώς ο νεαρός αθλητής παρέμενε ακίνητος τις πρώτες στιγμές μετά την πτώση. Λίγο αργότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, έδειξε σημάδια ανταπόκρισης, καθώς φέρεται να κούνησε τα πόδια του.

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🚨NEWS: English gymnast Gabriel Langton has been rushed to hospital after suffering a major fall during the Commonwealth Games pic.twitter.com/bXsMusO5fF — Basil the Great (@BasilTheGreat) July 25, 2026

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε εκτός αγωνιστικού χώρου με φορείο, έχοντας ακινητοποιηθεί με ειδικό αυχενικό κηδεμόνα, ενώ το κοινό τον αποχαιρέτησε με θερμό χειροκρότημα, ύστερα από αρκετά λεπτά απόλυτης σιωπής.

«Είμαστε ευγνώμονες στις ιατρικές ομάδες που ανταποκρίθηκαν αμέσως για να παράσχουν βοήθεια. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και θα κοινοποιήσουμε περισσότερες πληροφορίες μόλις γίνουν διαθέσιμες», ανέφερε η ομοσπονδία γυμναστικής της Αγγλίας.

Team England gymnast stretchered off after horror injury at Commonwealth Games https://t.co/CaXVQRZkFA pic.twitter.com/MCEtTJFNjD — LADbible (@ladbible) July 25, 2026

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Λάνγκτον είχε ενταχθεί την τελευταία στιγμή στην αποστολή της Αγγλίας, καθώς αντικατέστησε τον τραυματία, έξι φορές Ολυμπιονίκη, Μαξ Γουίτλοκ.

Το μονόζυγο ήταν το τελευταίο όργανο για την αγγλική ομάδα στον τελικό του ομαδικού. Παρά τη δύσκολη ψυχολογική κατάσταση που επικράτησε μετά το ατύχημα, η Αγγλία κατέκτησε τελικά το ασημένιο μετάλλιο. Ωστόσο, η αγωνία για την κατάσταση της υγείας του 19χρονου επισκίασε τους πανηγυρισμούς, με τον φόβο και την ανησυχία να είναι εμφανείς στα πρόσωπα αθλητών, προπονητών και θεατών.