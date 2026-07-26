Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου (26/7) σε δασική περιοχή στα Βασιλικά Φθιώτιδας, θέτοντας σε συναγερμό την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Η πυρκαγιά καίει σε δύσβατη τοποθεσία στο όρος Καλλίδρομο, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο της κατάσβεσης.
Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στο σημείο επιχειρούν 55 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 19 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού, ανά διαστήματα, έξι αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
Παράλληλα, στην επιχείρηση συμμετέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ενισχύοντας τις επίγειες δυνάμεις που δίνουν μάχη για τον περιορισμό της φωτιάς.