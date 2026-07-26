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Σκηνές αναστάτωσης εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου (26/7) στην Παραλία Ραχών στη Φθιώτιδα, όταν ένας 30χρονος αλλοδαπός ναυτικός φέρεται να παρενόχλησε ομάδα ανήλικων κοριτσιών στο λιμάνι, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των Αρχών.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, ο άνδρας, μέλος πληρώματος φορτηγού πλοίου, βρισκόταν στην περιοχή μαζί με άλλα άτομα για φαγητό. Κάποια στιγμή απομακρύνθηκε από την παρέα του και κατευθύνθηκε προς το σημείο όπου βρίσκονταν τα κορίτσια.

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Κατά τις ίδιες πληροφορίες, υπό την επήρεια αλκοόλ, άρχισε να τα ενοχλεί με άσεμνη συμπεριφορά, με αποτέλεσμα τα ανήλικα κορίτσια να προσπαθήσουν να απομακρυνθούν. Η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν, σύμφωνα με τις καταγγελίες, δύο από αυτά βρέθηκαν στο νερό προκειμένου να ξεφύγουν από την παρουσία του.

Η άφιξη των γονέων το κοριτσιών στο σημείο οδήγησε στην άμεση ενημέρωση των Αρχών. Στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας του Λιμεναρχείου Στυλίδας προχώρησαν στη σύλληψη του 30χρονου, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο, όπου φέρεται να υποστήριξε ότι δεν θυμόταν τα γεγονότα λόγω μέθης. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο και του επέβαλε ποινή φυλάκισης 23 μηνών, ενώ προβλέπεται η απέλασή του από τη χώρα μετά την έκτιση μέρους της ποινής.

(Με πληροφορίες από lamiareport.gr)