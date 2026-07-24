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Τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στον παράδρομο της εθνικής οδού στη Φθιώτιδα και συγκεκριμένα μεταξύ Καμένων Βούρλων και Καινούργιου.

Τροχαίο σε παράδρομο της εθνικής οδού στη Φθιώτιδα: Ηλικιωμένος οδηγός έπεσε σε αγροτικό που έκανε εργασίες

Το τρακτέρ εκτελούσε εργασίες κοπής χόρτων με το μαύρο αγροτικό όχημα να είναι πίσω του ως συνοδευτικό όχημα, με όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας, φάρους κλπ.

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Τροχαίο σε παράδρομο της εθνικής οδού στη Φθιώτιδα: Ηλικιωμένος οδηγός έπεσε σε αγροτικό που έκανε εργασίες

Δυστυχώς, ο ηλικιωμένος οδηγός του πράσινου αγροτικού δεν αντιλήφθηκε έγκαιρα το συνοδευτικό όχημα για να το προσπεράσει, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω του.

Τροχαίο σε παράδρομο της εθνικής οδού στη Φθιώτιδα: Ηλικιωμένος οδηγός έπεσε σε αγροτικό που έκανε εργασίες

Το ευτύχημα είναι ότι υπήρξαν μόνο υλικές ζημιές στα οχήματα χωρίς να καταγραφεί κάποιος τραυματισμός.

Τροχαίο σε παράδρομο της εθνικής οδού στη Φθιώτιδα: Ηλικιωμένος οδηγός έπεσε σε αγροτικό που έκανε εργασίες
Τροχαίο σε παράδρομο της εθνικής οδού στη Φθιώτιδα: Ηλικιωμένος οδηγός έπεσε σε αγροτικό που έκανε εργασίες

Πηγή: lamiareport.gr