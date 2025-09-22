Ο βραβευμένος με Χρυσή Σφαίρα ηθοποιός Τσάρλι Σιν μίλησε ανοιχτά για τις σκοτεινές περιόδους της ζωής του και τη μάχη του με τα ναρκωτικά, αποκαλύπτοντας άγνωστες λεπτομέρειες σε συνέντευξή του στην εκπομπή «60 Minutes».

Ο Σιν παραδέχτηκε πως η εξάρτησή του είχε φτάσει σε τέτοιο σημείο που ακόμα και μεξικανικό καρτέλ αρνήθηκε να του πουλήσει κοκαΐνη, ενώ παράλληλα περιέγραψε τη στιγμή που αποφάσισε να αλλάξει ριζικά τη ζωή του.

Advertisement

Advertisement

Στη συζήτησή του με τη δημοσιογράφο Αμέλια Άνταμς, ο 60χρονος σταρ αποκάλυψε ότι οι ποσότητες ναρκωτικών που ζητούσε ήταν τόσο μεγάλες, ώστε οι έμποροι πίστεψαν ότι σκόπευε να τις μεταπωλήσει.

«Ναι, με απέκλεισαν», παραδέχτηκε, προσθέτοντας με αυτοσαρκασμό ότι «ήταν κάτι που ούτε εκείνοι είχαν ξαναδεί». Ο Σιν σχολίασε επίσης τις υπερβολές του παρελθόντος, θυμούμενος με χιούμορ ότι κάποτε αστειεύτηκε λέγοντας πως «θα χρειαστεί μεγαλύτερη πίπα» για να καπνίσει την ποσότητα crack που είχε.

Η συνέντευξη συνδέεται με την κυκλοφορία του νέου του βιβλίου, The Book of Sheen, όπου περιγράφει τη δύσκολη διαδρομή του από την εξάρτηση προς την αποχή. Ο ηθοποιός τόνισε ότι καθοριστικό ρόλο στην απόφασή του να σταματήσει τις ουσίες και το αλκοόλ το 2017 έπαιξε η κόρη του, Σάμι.

Ανέφερε ένα περιστατικό όπου, ανίκανος να οδηγήσει νηφάλιος, ζήτησε βοήθεια από φίλο του για να παραλάβει τη Σάμι από ραντεβού. «Η σιωπή της μιλούσε από μόνη της», γράφει, περιγράφοντας την ενοχή που ένιωσε βλέποντας την απογοήτευση στο βλέμμα της.

Charlie Sheen was cut off by the Mexican cartel over his massive cocaine consumption https://t.co/vKoDe4gifs pic.twitter.com/wH3MppA5rj — Page Six (@PageSix) September 21, 2025

Η εμπειρία αυτή έγινε σημείο καμπής για τον Σιν, ο οποίος συνειδητοποίησε ότι η χειρότερη αποτυχία του δεν ήταν ο εθισμός του, αλλά το ενδεχόμενο να χάσει την εμπιστοσύνη και την αγάπη των παιδιών του.

Advertisement

Από τότε, όπως υποστηρίζει, έχει δεσμευτεί στη νηφαλιότητα, παρότι η σχέση του με τη Σάμι παραμένει τεταμένη. Ο Σιν έχει δύο κόρες, τη Σάμι και τη Λόλα, από τον γάμο του με την πρώην σύζυγό του Ντενίζ Ρίτσαρντς.

Η συνέντευξη και το βιβλίο του λειτουργούν ως εξομολόγηση αλλά και ως υπενθύμιση ότι ακόμα και οι πιο διάσημοι και επιτυχημένοι μπορούν να βρουν δύναμη να αλλάξουν, όταν διακυβεύονται όσα αγαπούν περισσότερο.

Πηγή: Pagesix

Advertisement