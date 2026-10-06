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Υπόθεση πιθανού «serial killer» συγκλονίζει την Πολωνία, με 43χρονο υδραυλικό (γνωστός ως «Μίκαελ Π») να κατηγορείται για δολοφονίες τουλάχιστον επτά γυναικών- με τον αριθμό των θυμάτων να είναι πιθανώς μεγαλύτερος.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά ως τώρα, ο 43χρονος έμπαινε σε σπίτια ευάλωτων γυναικών χάρη στο επάγγελμά του και αργότερα επέστρεφε, τις έδενε και τις απειλούσε για να του αποκαλύψουν πού έκρυβαν χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα. Είχε συλληφθεί τον Φεβρουάριο του 2025 αφού εργαζόμενος στην εξυπηρέτηση πελατών τράπεζας άκουσε μια γυνάικα να δέχεται επίθεση. Σύμφωνα με την αστυνομία ήταν υπό την επήρεια ναρκωτικών και έχει σοβαρό πρόβλημα με τον τζόγο.

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Στο τηλέφωνό του είχαν βρεθεί περίπου 75 φωτογραφίες, κάποιες εκ των οποίων θεωρείται πως σχετίζονται με θύματα. Επίσης, βρέθηκαν γάντια, ταινία και άλλα υλικά που φέρεται να χρησιμοποιούσε για να δένει θύματα. Σύμφωνα με τις έρευνες, αφού μάθαινε αυτά που ήθελε, σκότωνε τα θύματά του στραγγαλίζοντάς τα ενώ ήταν δεμένα στις καρέκλες τους.

Στο πλαίσιο της υπόθεσης έχουν συλληφθεί και δύο Ουκρανοί πολίτες, ύποπτοι ως συνεργοί σε κάποιες περιπτώσεις. Ένας 33χρονος παραδέχτηκε ότι συμμετείχε, αλλά λέει ότι σκοπός του ήταν η ληστεία και όχι ο φόνος. Ο άλλος αρνείται κάθε εμπλοκή.

Με πληροφορίες από BalkanWeb