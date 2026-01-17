Δραματικές σκηνές καταγράφηκαν σε βίντεο από τη Δυτική Όχθη, όπου στρατιωτικό ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας του Ισραήλ αποσπάται από τους ιμάντες ανάρτησης και συντρίβεται στο έδαφος κατά τη διάρκεια επιχείρησης αερομεταφοράς. Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Γκους Ετζιόν, νότια της Ιερουσαλήμ, χωρίς – ευτυχώς – να υπάρξουν θύματα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF), το ελικόπτερο που έπεσε είναι τύπου Yanshuf (UH-60 Black Hawk), το οποίο είχε πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση λίγες ημέρες νωρίτερα λόγω ζημιών που προκλήθηκαν από ακραία καιρικά φαινόμενα. Για την απομάκρυνσή του από την περιοχή, αποφασίστηκε η αερομεταφορά του με εξωτερική ανάρτηση από βαρύ μεταφορικό ελικόπτερο Yasur (CH-53 Sea Stallion).

Κατά τη διάρκεια της πτήσης, ωστόσο, οι ιμάντες που συγκρατούσαν το Black Hawk παρουσίασαν αστοχία, με αποτέλεσμα το ελικόπτερο να αποκολληθεί και να πέσει ανεξέλεγκτα στο έδαφος. Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τη στιγμή της πτώσης, με το ελικόπτερο να χάνει απότομα ύψος πριν συντριβεί.

Παρά τη σφοδρότητα του συμβάντος, οι ζημιές χαρακτηρίζονται περιορισμένες, καθώς αποκολλήθηκε κυρίως το ουραίο τμήμα, ενώ η άτρακτος παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό άθικτη. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ούτε στα πληρώματα ούτε στο έδαφος, αν και η περιοχή δεν απέχει πολύ από κατοικημένες ζώνες.

Ο αρχηγός της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας, υποπτέραρχος Τομέρ Μπαρ, διέταξε τη σύσταση ερευνητικής επιτροπής για να αποσαφηνιστούν τα αίτια του ατυχήματος.

Παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο είτε τεχνικής βλάβης είτε ελεγχόμενης απόρριψης του φορτίου για λόγους ασφαλείας, σε μια επιχείρηση που θεωρείται από τις πιο απαιτητικές και υψηλού κινδύνου στην στρατιωτική αεροπορία.