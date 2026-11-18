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Οι τοπικές αρχές εξέφρασαν ανησυχίες για πιθανούς εκβιασμούς του αξιωματούχου, λόγω της στρατηγικής σημασίας του δήμου για την ενέργεια και τον στρατό.

Ο Λαρς Έρικσον αρνήθηκε τις κατηγορίες υποστηρίζοντας ότι οι δραστηριότητές του είχαν τερματιστεί πριν από την ανάληψη της θέσης του.

Παρά τις ενστάσεις του, ο πολιτικός απομακρύνθηκε από τη θέση του λαμβάνοντας αποζημίωση επτά μηνών για τη λύση της σύμβασής του.

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Ενας πρόεδρος δημοτικού συμβουλίου στη Σουηδία απολύθηκε, διότι πρωταγωνίστησε σε αρκετές πορνογραφικές ταινίες που κυκλοφόρησαν ενώ κατείχε το αξίωμα αυτό.

Ο Λαρς Έρικσον εμφανίστηκε και παρήγαγε πολλές ταινίες από το 2018, οι πιο πρόσφατες από τις οποίες κυκλοφόρησαν το 2025 και το 2026, ενώ υπηρετούσε ως επικεφαλής του δήμου Γιόκμοκ, σύμφωνα με το σουηδικό μέσο ενημέρωσης SVT Nyheter. Οι προηγούμενες δραστηριότητές του στη βιομηχανία ταινιών για ενήλικες προκάλεσαν φόβους για κίνδυνο ασφαλείας.

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«Είναι εξαιρετικά σημαντικό ένας ανώτερος αξιωματούχος να μην μπορεί να υποστεί εκβιασμό», δήλωσε στο μέσο ενημέρωσης ο δημοτικός σύμβουλος Ρόλαντ Μπόμαν.

Ο Έρικσον, πρώην βουλευτής των Σοσιαλδημοκρατών στο σουηδικό κοινοβούλιο για την περιφέρεια Βέστμανλαντ, απολύθηκε τον Οκτώβριο, πριν ανακοινωθεί επίσημα η αποχώρησή του νωρίτερα αυτό το μήνα.

Ο Έρικσον επέμεινε ότι δεν έχει εμπλακεί στη βιομηχανία πορνογραφικών ταινιών από το 2022, πριν εισέλθει στην τοπική πολιτική. Υποστήριξε ότι δεν είχε κανέναν έλεγχο ως προς το πότε δημοσιεύονταν οι ταινίες και ότι δεν διαχειριζόταν τον λογαριασμό στο X, ο οποίος αντίθετα διαχειριζόταν από τον διανομέα της ταινίας.

«Δεδομένου ότι πρόκειται για μια νόμιμη, αν και ταμπού, δραστηριότητα που έληξε περισσότερο από δύο χρόνια πριν γίνω επιλέξιμος για τη δημοτική υπηρεσία, μου είναι δύσκολο να διακρίνω οποιαδήποτε επίπτωση», δήλωσε ο πολιτικός, που βρίσκεται στα μέσα της δεκαετίας των 50, απαντώντας στις κατηγορίες.

Ο Έρικσον αρνείται επίσης ότι η καταγγελία της σύμβασης εργασίας του οφείλεται στην αναφορά του SVT σχετικά με τις πορνογραφικές ταινίες του.

S-kommunchefens hemliga dubbelliv – som porrstjärna: Oväntade identiteten bakom signaturen "Hans". Jokkmokks kommunchef Lars Eriksson får sex månadslöner i avgångsvederlag. https://t.co/slHVu06YXo Advertisement November 4, 2026

Οι πορνογραφικές ταινίες του…Hans και ο φόβος ρωσικών εκβιασμών

Οι πορνογραφικές ταινίες του διατίθεντο μέσω ενός λογαριασμού στο X με το ψευδώνυμο «Hans» μέχρι τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ειδικοί ανέφεραν ότι η εμφάνιση πορνογραφικού υλικού θα μπορούσε να καταστήσει τον Ερικσον ευάλωτο σε εκβιασμό, κάτι που ο ίδιος αρνείται.

Ο Oλε Λούντιν, καθηγητής διοικητικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Ουψάλα, επισήμανε τη σημασία του Γιόκμοκ για την υδροηλεκτρική ενέργεια και τις δραστηριότητες του σουηδικού στρατού.

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«Ο δήμος αυτός ως τέτοιος παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον για ξένες δυνάμεις, και εννοώ κυρίως τη Ρωσία», είπε. «Το να υπάρχει ένας τέτοιος παράγοντας ευπάθειας σε έναν δήμο με μεγάλο ενδιαφέρον από άποψη πολιτικής ασφάλειας δεν είναι το ιδανικό, αλλά είναι κάτι που ο δήμος θα πρέπει να αντιμετωπίσει και να διορθώσει.».

Ο πολιτικός θα απολυθεί με αποζημίωση επτά μηνών, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, ανέρχεται συνολικά σε 594.104 σουηδικές κορόνες (53,263 ευρώ).

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