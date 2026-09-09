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Προφυλακιστέος κρίθηκε, μετά την απολογία του, ο 33χρονος πρωταγωνιστής ερωτικών ταινιών, ο οποίος κατηγορείται ότι εξέδιδε ανήλικες κοπέλες.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, κατά την απολογία του ενώπιον των δικαστικών αρχών ο 33χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Υποστήριξε, μεταξύ άλλων, ότι οι ανήλικες κοπέλες τού είχαν παρουσιαστεί ως ενήλικες. Ωστόσο, ανακριτής και εισαγγελέας συμφώνησαν στην προφυλάκισή του και έτσι ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στη φυλακή.

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Τι αναφέρει το κατηγορητήριο

Με βάση το κατηγορητήριο, τον Ιούνιο του 2026 ο 33χρονος φέρεται να δημοσίευσε αγγελίες σε διαδικτυακή πλατφόρμα, στις οποίες εμφανίζονταν φωτογραφίες ανήλικων κοριτσιών.

Στις συγκεκριμένες αγγελίες αναγραφόταν ως τηλέφωνο επικοινωνίας ένας αριθμός που, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, διαχειριζόταν ο ίδιος ο κατηγορούμενος.

Ο 33χρονος φέρεται, επίσης, να αναλάμβανε τον συντονισμό και τον προγραμματισμό συναντήσεων των ανήλικων κοριτσιών με πελάτες. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ήταν ο ίδιος παρών στα συγκεκριμένα ραντεβού, με σκοπό να αποκομίσει οικονομικό όφελος.

Η υπόθεση άρχισε να αποκαλύπτεται μετά την καταγγελία που έκανε στις Αρχές η μητέρα μιας 16χρονης. Μετά την καταγγελία και την έρευνα που ακολούθησε, σε βάρος του 33χρονου εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης.

Ο κατηγορούμενος βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η εμπορία ανθρώπων σε βάρος ανηλίκων, η αρπαγή ανηλίκου, η πορνογραφία ανηλίκων και η μαστροπεία.