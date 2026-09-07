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Ο κατηγορούμενος φέρεται να στρατολόγησε ανήλικα κορίτσια από τον περασμένο Ιούνιο, προωθώντας τη γενετήσια εκμετάλλευσή τους μέσω αναρτήσεων σε ιστοσελίδες ερωτικού περιεχομένου.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνει κατηγορίες για εμπορία ανθρώπων, αρπαγή ανηλίκου, πορνογραφία, μαστροπεία, βία κατά υπαλλήλων και παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Κατά τη σύλληψή του, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν ψηφιακά πειστήρια και ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, ενώ ο δράστης οδηγήθηκε ήδη ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.

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Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να βρεθεί ένας 33χρονος influencer και πρωταγωνιστής ερωτικών ταινιών ο οποίος αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες εμπορία ανθρώπων και ασέλγεια σε βάρος ανηλίκων.

Ο άνδρας συνελήφθη στην Ηλιούπολη στις 5 Σεπτεμβρίου έπειτα από έρευνα ειδικής ομάδας της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων και σε εκτέλεση σχετικού εντάλματος. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για 1) εμπορία ανθρώπων τελεσθείσα σε βάρος ανηλίκων, κατ’ επάγγελμα, κατά συρροή, κατ’ εξακολούθηση, με σκοπό την τέλεση από τις παθούσες γενετήσιων πράξεων ή την παροχή εργασίας ή υπηρεσιών που έχουν ως αποκλειστικό σκοπό τη γενετήσια διέγερση, 2) αρπαγή ανηλίκου, από υπαίτιο που τέλεσε την πράξη από κερδοσκοπία και με σκοπό να μεταχειριστεί ανήλικο σε ανήθικες ασχολίες, 3) πορνογραφία ανηλίκων μέσω πληροφοριακών συστημάτων, τελεσθείσα κατ’ επάγγελμα, κατ’ εξακολούθηση, 4) μαστροπεία κατά συρροή, 5) βία κατά υπαλλήλων και 6) παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

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Ο συλληφθείς φέρεται ήδη από τον περασμένο Ιούνιο να είχε αναρτήσει τις φωτογραφίες ανήλικων κοριτσιών σε ιστοσελίδα ερωτικού περιεχομένου με σκοπό την εκμετάλλευσή τους.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Από αστυνομικούς ειδικής ομάδας της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., συνελήφθη μετά από επισταμένες έρευνες, δυνάμει εντάλματος, την 5-9-2026, 33χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για εμπορία ανηλίκων κοριτσιών με σκοπό την γενετήσια εκμετάλλευσή τους.

Σε βάρος του είχε σχηματιστεί δικογραφία για: 1) εμπορία ανθρώπων τελεσθείσα σε βάρος ανηλίκων, κατ’ επάγγελμα, κατά συρροή, κατ’ εξακολούθηση, με σκοπό την τέλεση από τις παθούσες γενετήσιων πράξεων ή την παροχή εργασίας ή υπηρεσιών που έχουν ως αποκλειστικό σκοπό τη γενετήσια διέγερση, 2) αρπαγή ανηλίκου, από υπαίτιο που τέλεσε την πράξη από κερδοσκοπία και με σκοπό να μεταχειριστεί ανήλικο σε ανήθικες ασχολίες, 3) πορνογραφία ανηλίκων μέσω πληροφοριακών συστημάτων, τελεσθείσα κατ’ επάγγελμα, κατ’ εξακολούθηση, 4) μαστροπεία κατά συρροή, 5) βία κατά υπαλλήλων και 6) παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα, ο 33χρονος, κατηγορείται ότι τουλάχιστον από τον περασμένο Ιούνιο, στρατολόγησε δύο ανήλικα κορίτσια, προγραμματίζοντας συναντήσεις με πελάτες, με σκοπό τη γενετήσια εκμετάλλευσή τους, αποκομίζοντας χρηματικό όφελος.

Ο προγραμματισμός των συναντήσεων πραγματοποιούνταν μέσω ηλεκτρονικών αγγελιών που αναρτούσε ο 33χρονος σε ιστοσελίδες ερωτικού περιεχομένου. Στις αγγελίες περιλαμβάνονταν φωτογραφίες που απεικόνιζαν τις ανήλικες, καθώς και ο τηλεφωνικός αριθμός του 33χρονου για να επικοινωνεί ο ίδιος με τους ενδιαφερόμενους.

Κατά τη σύλληψή του, ο 33χρονος προέβαλε σθεναρή αντίσταση και στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, πλήθος ψηφιακών πειστηρίων και -45- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα»

Με πληροφορίες από dikastiko.gr