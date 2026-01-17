Ένας άνδρας στη Μασαχουσέτη βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα σπάνιο ιατρικό φαινόμενο: ένιωθε μόνιμα μέθη, χωρίς ποτέ να καταναλώνει αλκοόλ.

Ο 60χρονος συνταξιούχος αξιωματικός του αμερικανικού Ναυτικού είχε ζήσει μια υγιή και δραστήρια ζωή, με πολύ περιορισμένη χρήση αλκοόλ. Όλα άλλαξαν μετά από αρκετές θεραπείες με αντιβιοτικά για φλεγμονή του προστάτη.

Λίγες εβδομάδες μετά τη θεραπεία, άρχισε να εμφανίζει έντονα συμπτώματα μέθης: ζάλη, αργή σκέψη, υπνηλία και σύγχυση, ακόμη και κατά τη διάρκεια καθημερινών δραστηριοτήτων. Οι επισκέψεις στα επείγοντα έγιναν συχνές, αλλά οι εξετάσεις αίματος έδειχναν υψηλά επίπεδα αλκοόλ, οδηγώντας τους γιατρούς αρχικά σε λάθος διάγνωση κατάχρησης αλκοόλ.

Η αλήθεια ήταν πιο περίπλοκη. Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι ο άνδρας έπασχε από σύνδρομο αυτόματης ζύμωσης (auto-brewery syndrome), μια σπάνια πάθηση όπου μικρόβια του εντέρου μετατρέπουν τα σάκχαρα της τροφής σε αλκοόλ.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η χρήση αντιβιοτικών είχε διαταράξει το μικροβίωμα του εντέρου, επιτρέποντας στα αλκοόλ-παραγωγικά βακτήρια, όπως Escherichia coli και Klebsiella pneumoniae, να αναπτυχθούν υπερβολικά. Νέες μελέτες δείχνουν ότι όχι μόνο η ζύμη, αλλά και συγκεκριμένα βακτήρια μπορούν να προκαλέσουν το σύνδρομο.

Μετά από μήνες αποτυχημένων θεραπειών, ο άνδρας στράφηκε σε μια ομάδα υποστήριξης και έμαθε για τη θεραπεία με μεταμόσχευση κοπράνων (fecal microbiota transplant). Σε συνεργασία με τους γιατρούς Elizabeth Hohmann και Bernd Schnabl, ξεκίνησε μια θεραπεία με καψάκια από υγιή δότη, που επέτρεψαν στα καλά βακτήρια να αντικαταστήσουν τα επιβλαβή στο έντερο.

Σταδιακά, τα επίπεδα αλκοόλ στο σώμα του μειώθηκαν, τα συμπτώματα εξαφανίστηκαν και η ζωή του επέστρεψε στην κανονικότητα. Η περίπτωση αυτή υπογραμμίζει πόσο καθοριστικό ρόλο παίζει η υγεία του εντέρου στη σωματική και ψυχική ευεξία.

Οι ερευνητές πλέον προχωρούν σε μεγαλύτερες κλινικές δοκιμές με στόχο την αξιολόγηση των καψακίων μεταμόσχευσης κοπράνων σε περισσότερους ασθενείς με σύνδρομο αυτόματης ζύμωσης. Η μελέτη δημοσιεύεται στο περιοδικό Nature Microbiology.

Με πληροφορίες απο το Earth