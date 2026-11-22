Εάν τα μη αλκοολούχα ποτά προστίθενται στις ήδη υπάρχουσες συνήθειές μας, χωρίς να μειώνεται η κατανάλωση αλκοόλ, ο στόχος δεν επιτυγχάνεται. istock

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Τα μη αλκοολούχα ποτά κερδίζουν δημοτικότητα ως εναλλακτική επιλογή για όσους επιθυμούν να μειώσουν την κατανάλωση αλκοόλ κατά τις κοινωνικές τους συναναστροφές.

Επιστημονικές μελέτες υποδεικνύουν ότι η χρήση τους μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της κατανάλωσης αλκοόλ, αν και η αποτελεσματικότητα διαφέρει σημαντικά ανά άτομο.

Ορισμένοι καταναλωτές αναφέρουν ότι τα συγκεκριμένα ροφήματα τους επιτρέπουν να διατηρούν τις κοινωνικές τους συνήθειες χωρίς να διαφοροποιούνται από την παρέα.

Ωστόσο, η ομοιότητα στη γεύση και την εμφάνιση με τα αλκοολούχα ποτά μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να αναζωπυρώσει την επιθυμία για αλκοόλ.

Είναι απαραίτητο να ελέγχεται η ετικέτα των προϊόντων, καθώς ορισμένα από αυτά ενδέχεται να περιέχουν μικρές ποσότητες αλκοόλ.

Τα εν λόγω ποτά δεν υποκαθιστούν την ιατρική υποστήριξη που απαιτείται για την αντιμετώπιση περιπτώσεων εξάρτησης από το αλκοόλ.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Τα ποτά χωρίς αλκοόλ γίνονται όλο και πιο δημοφιλή, καθώς προσφέρουν μια εναλλακτική σε όσους επιθυμούν να περιορίσουν την κατανάλωση αλκοόλ, χωρίς να αποχωριστούν απαραίτητα τη γεύση ή τη συνήθεια του αγαπημένου τους ποτού.

Μπίρες χωρίς αλκοόλ, alcohol free εκδοχές κρασιών και κοκτέιλ αποτελούν πλέον συνηθισμένες επιλογές σε εστιατόρια και μπαρ. Μπορούν, όμως, πραγματικά να μας βοηθήσουν να πίνουμε λιγότερο ή ακόμη και να διακόψουμε εντελώς την κατανάλωση αλκοόλ;

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με την ψυχολόγο Sarah Dermody, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Toronto Metropolitan University, οι πρώτες επιστημονικές μελέτες προσφέρουν ενθαρρυντικές ενδείξεις, αν και η αποτελεσματικότητα αυτής της προσέγγισης διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Τι δείχνουν οι επιστημονικές μελέτες

Σε μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2023 στο BMC Medicine, ερευνητές στην Ιαπωνία εξέτασαν 123 ενήλικες που κατανάλωναν συστηματικά μεγάλες ποσότητες αλκοόλ, χωρίς να έχουν διαγνωσμένη εξάρτηση.

Στους 54 συμμετέχοντες της μίας ομάδας προσφέρθηκαν δωρεάν ποτά χωρίς αλκοόλ επί 12 εβδομάδες, ενώ οι υπόλοιποι συνέχισαν τις συνήθειές τους χωρίς αυτή την παρέμβαση.

Τα αποτελέσματα έδειξαν σημαντικά μεγαλύτερη μείωση της κατανάλωσης αλκοόλ στην πρώτη ομάδα. Η διαφορά παρέμεινε στατιστικά σημαντική ακόμη και οκτώ εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης.

Ωστόσο, μεταγενέστερη ανάλυση των ίδιων δεδομένων, που δημοσιεύθηκε το 2024, έδειξε ότι η αποτελεσματικότητα της μεθόδου ήταν μικρότερη μεταξύ όσων εμφάνιζαν περισσότερες ενδείξεις προβληματικής κατανάλωσης αλκοόλ.

Advertisement

Γιατί μας βοηθούν στις κοινωνικές περιστάσεις;

Μια νεότερη μελέτη, που δημοσιεύθηκε το 2026 στο BMC Public Health, διερεύνησε τους λόγους για τους οποίους άνθρωποι που καταναλώνουν αλκοόλ σε επίπεδα υψηλού κινδύνου επιλέγουν εναλλακτικά ποτά.

Ορισμένοι συμμετέχοντες ανέφεραν ότι τα ποτά χωρίς αλκοόλ τούς επέτρεπαν να συνεχίσουν να συμμετέχουν σε κοινωνικές συναντήσεις, χωρίς να αισθάνονται ότι διαφέρουν από την υπόλοιπη παρέα.

Advertisement

Για άλλους, σημαντικό ρόλο έπαιζε η διατήρηση της γνώριμης γεύσης και της τελετουργίας που συνοδεύει την κατανάλωση ενός ποτού.

Η αντικατάσταση μπορεί να είναι πλήρης ή περιστασιακή. Μπορούμε, για παράδειγμα, να επιλέγουμε ποτά χωρίς αλκοόλ όταν βγαίνουμε με φίλους ή να εναλλάσσουμε αλκοολούχες και μη αλκοολούχες επιλογές.

Πότε μπορεί να συμβεί το αντίθετο;

Advertisement

Υπάρχει ωστόσο, και η άλλη πλευρά.

Η γεύση, η μυρωδιά, το μπουκάλι ή ακόμη και το περιβάλλον στο οποίο καταναλώνουμε ένα ποτό μπορούν να λειτουργήσουν ως ερεθίσματα που αναζωπυρώνουν την επιθυμία για αλκοόλ.

Επομένως, σε ορισμένους ανθρώπους, ένα ποτό που μοιάζει πολύ με το συνηθισμένο τους αλκοολούχο ποτό μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερη επιθυμία για κατανάλωση αλκοόλ, αντί να την περιορίσει.

Advertisement

Η Ντέρμοντι επισημαίνει ότι η αντικατάσταση έχει ουσιαστικό όφελος όταν μειώνεται πράγματι ο αριθμός των αλκοολούχων ποτών που καταναλώνουμε. Εάν, αντίθετα, τα μη αλκοολούχα ποτά προστίθενται στις ήδη υπάρχουσες συνήθειές μας, χωρίς να μειώνεται η κατανάλωση αλκοόλ, ο επιδιωκόμενος στόχος δεν επιτυγχάνεται.

Advertisement

Τι χρειάζεται να προσέχουμε

Καταρχάς, δεν περιέχουν όλα τα ποτά που χαρακτηρίζονται «χωρίς αλκοόλ» απαραίτητα 0% αλκοόλ. Γι’ αυτό χρειάζεται να ελέγχουμε προσεκτικά την ετικέτα, ιδιαίτερα εάν επιδιώκουμε πλήρη αποχή.

Επιπλέον, η μείωση της κατανάλωσης και η αντιμετώπιση της εξάρτησης είναι δύο διαφορετικές καταστάσεις.

Advertisement

Τα ποτά χωρίς αλκοόλ μπορεί να αποτελέσουν ένα χρήσιμο βοήθημα για ορισμένους ανθρώπους, αλλά δεν υποκαθιστούν την κατάλληλη θεραπευτική υποστήριξη σε περιπτώσεις εξάρτησης. Μάλιστα, η απότομη διακοπή του αλκοόλ έπειτα από παρατεταμένη βαριά κατανάλωση μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνα συμπτώματα στέρησης και απαιτεί ιατρική καθοδήγηση.

Το βασικό συμπέρασμα των μέχρι σήμερα μελετών είναι ότι τα ποτά χωρίς αλκοόλ μπορούν να διευκολύνουν τη μείωση της κατανάλωσης για ορισμένους ανθρώπους, αρκεί να λειτουργούν πραγματικά ως υποκατάστατα και να μην ενισχύουν την επιθυμία για αλκοόλ.

Με πληροφορίες από Psychology Today, BMC Public Health, NIH