Μια «περιορισμένη και ελεγχόμενη» επίσκεψη δημοσιογράφων στη Λωρίδα της Γάζας την περασμένη Τετάρτη (5/11) επέτρεψε ο ισραηλινός στρατός (IDF).

Μεταξύ των 20 μόνο δημοσιογράφων που μπόρεσαν να μπουν στην μέχρι πρότινος απαγορευμένη περιοχή, η ανταποκρίτρια του FRANCE 24, Νόγκα Ταρνοπόλσκι, περιγράφει σκηνές «πλήρους και απόλυτης καταστροφής».

Από την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, οι ξένοι δημοσιογράφοι απαγορεύεται να εισέλθουν στον παλαιστινιακό θύλακα, καθιστώντας αυτή την επίσκεψη εξαιρετικά σπάνια.

FRANCE 24 correspondent Noga Tarnopolsky entered the #GazaStrip on Wednesday as part of a “limited and circumscribed” press visit organised by the Israeli army, which has barred foreign journalists from entering the Palestinian enclave since the start of the #Gaza war ⤵️ pic.twitter.com/eE8YQCnoyz November 6, 2025

Η Ταρνοπόλσκι, που εδρεύει στην Ιερουσαλήμ, ανέφερε ότι οι περίπου 20 δημοσιογράφοι που συμμετείχαν οδηγήθηκαν «μέσα από τον ίδιο φράχτη που πέρασαν οι μαχητές της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023» και μεταφέρθηκαν σε μια πρόσφατα εγκατεστημένη βάση του IDF στα προάστια της Πόλης της Γάζας.

«Μας επέτρεψαν να ανέβουμε σε έναν αμμόλοφο γύρω από το στρατόπεδο και να δούμε την καταστροφή παντού γύρω μας», είπε.

«Αυτό που βλέπεις είναι μια έρημη γη, απλώς σωροί από ερείπια.»

Η δημοσιογράφος περιέγραψε μια αποπνικτική ατμόσφαιρα:

«Κάτι που με εντυπωσίασε ήταν η σκόνη στον αέρα. Η ποιότητα του αέρα είναι διαφορετική εκεί. Ο λόγος δεν είναι μόνο η ολοκληρωτική καταστροφή. Δεν υπάρχουν κτίρια για να κόβουν τον άνεμο. Στέκεσαι μέσα σε ένα σύννεφο σκόνης.»

Η ομάδα των δημοσιογράφων δεν είχε καμία επαφή με τον τοπικό πληθυσμό, ούτε τους επετράπη να μιλήσουν με κατοίκους.

🔴 La correspondante de France 24, Noga Tarnopolsky, est entrée dans la bande de #Gaza mercredi dans le cadre d’une visite de presse organisée par l’armée israélienne, qui interdit aux journalistes étrangers d’accéder à l’enclave palestinienne depuis le début de la guerre pic.twitter.com/LjQNJyF2SI — FRANCE 24 Français (@France24_fr) November 6, 2025

Ένα από τα βασικά σημεία της επίσκεψης, όπως είπε η Ταρνοπόλσκι, ήταν η δυσκολία εντοπισμού της λεγόμενης “κίτρινης γραμμής” – των ορίων των περιοχών που εξακολουθούν να ελέγχονται από τον ισραηλινό στρατό, στο πλαίσιο μιας εύθραυστης εκεχειρίας που επιτεύχθηκε με τη βοήθεια των ΗΠΑ.

«Αυτό που είδαμε ξεκάθαρα σήμερα είναι ότι είναι σχεδόν αδύνατον να διακρίνει κανείς πού ακριβώς βρίσκεται αυτή η γραμμή», δήλωσε.

Πρόσθεσε ότι «περίπου 200 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί κοντά σε αυτήν τη γραμμή από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία.»

«Ο στρατός δεν μπορεί να ορίσει με ακρίβεια πού βρίσκεται. Είμαι βέβαιη ότι ούτε οι Παλαιστίνιοι πολίτες ούτε οι ένοπλες ομάδες γνωρίζουν πραγματικά πού είναι», είπε η Ταρνοπόλσκι.

«Το γεγονός ότι πολίτες σκοτώνονται επειδή διασχίζουν μια αόρατη γραμμή θα γίνει, πιστεύω, όλο και πιο σημαντικό ζήτημα τις επόμενες ημέρες.»

(Με πληροφορίες από France24)

