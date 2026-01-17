Η Αντονέλα δημοσίευσε μία φωτογραφία στο Instagram, δίπλα από την πισίνα του πολυτελούς σπιτιού της οικογένειας στο Μαϊάμι, ποζάροντας δίπλα στον αγαπημένο της σύζυγο, Λιονέλ Μέσι.

Η σύζυγος του Αργεντίνου «μάγου» είναι αρκετά ενεργή στα social media και ανεβάζει αρκετά συχνά φωτογραφίες άλλοτε από την καθημερινότητά τους και άλλοτε από τις διακοπές τους, τις στιγμές που ο Μέσι δεν έχει αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Advertisement

Advertisement

Η Αντονέλα έχει περισσότερους από 39 εκατομμύρια ακόλουθους και μεταξύ άλλων μοιράζεται στο Instagram συνεργασίες με κορυφαία brands, τη ρουτίνα της στο γυμναστήριο και τα outfits που επιλέγει. Αυτήν την φορά η ανάρτηση ήταν οικογενειακή, με την σύζυγο του Μέσι να ποζάρει δίπλα στον Αργεντίνο αστέρα.