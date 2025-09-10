Στις φλόφες τυλίχθηκε εστιατόριο στο κέντρο του Παρισιού, την ώρα των μαζικών διαδηλώσεων στην Γαλλική πρωτεύουσα με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να προσπαθούν να περιορίσουν την επέκτασή της και σε διπλανά κτίρια. Τηλεοπτικές εικόνες δείχνουν φλόγες να γλείφουν την πρόσοψη του κτιρίου ενώ ένας άνδρας κατεβαίνει από σκαλωσιές στο διπλανό κτίριο για να σωθεί.

Οι πανεθνικές διαδηλώσεις στη Γαλλία, την ώρα που η χώρα μπαίνει ξανά σε μια περίοδο πολιτικής κρίσης μετά την κατάρρευση της κυβέρνησης Φρανσουά Μπαϊρού., ξυπνούν μνήμες από το πρόσφατο παρελθόν όπου τα «κίτρινα γιλέκα» είχαν ξεσηκώσει τους Γάλλους σε συνεχείς διαδηλώσεις για μήνες,

🔴 🗣 DIRECT – Mouvement "Bloquons tout" le 10 septembre : violent incendie dans un restaurant à Paris. #franceinfo #canal16 pic.twitter.com/72wjhzE0wK — franceinfo (@franceinfo) September 10, 2025

«Ας μπλοκάρουμε τα πάντα»

Με κεντρικό σύνθημα «Ας μπλοκάρουμε τα πάντα», οι πρώτες κινητοποιήσεις άρχισαν σήμερα το πρωί στη χώρα έπειτα από μια νέα έκκληση για αποκλεισμούς που έγινε σε μέσα κονωνικής δικτύωσης.

Restaurant coréen aux Halles incendié par l’#ultragauche. Les flammes ravagent le mur végétalisé… en plastique (interdit, soit dit en passant).#ParisCentre paye une fois de plus le prix de cet anticapitalisme violent. pic.twitter.com/l45xIcxlwX — Aurélien Véron (@aurelien_veron) September 10, 2025

Αυτή η κινητοποίηση πραγματοποιείται την επομένη του διορισμού στη θέση του πρωθυπουργού του Σεμπαστιάν Λεκορνί, μέχρι τώρα υπουργού Άμυνας. Διαδέχεται τον κεντρώο Φρανσουά Μπαϊρού, ο οποίος παραιτήθηκε μετά την πτώση της κυβέρνησής του καθώς δεν έλαβε την ψήφο εμπιστοσύνης του κοινοβουλίου.

🔴 "Bloquons tout": un feu est en cours dans un restaurant du quartier des Halles à Paris pic.twitter.com/zOGFwQXjc7 — BFMTV (@BFMTV) September 10, 2025

Διαδηλωτές σε όλη τη Γαλλία διέκοψαν την κυκλοφορία, έκαψαν κάδους απορριμμάτων ενώ σημειώθηκαν συγκρούσεις με την αστυνομία, σε εκδηλώσεις οργής κατά του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, του πολιτικού κατεστημένου και των προγραμματισμένων περικοπών στον προϋπολογισμό

Το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε 250 συλλήψεις ενώ πάνω από 80.000 αστυνομικοί έχουν επιστρατευτεί για να αντιμετωπίσουν τους διαδηλωτές.

Ο υπουργός Εσωτερικών Μπρουνό Ρεταγιό δήλωσε ότι ένα λεωφορείο πυρπολήθηκε στη δυτική πόλη Ρεν ενώ στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, ζημιές από πυρκαγιά σε ηλεκτρικά καλώδια σταμάτησαν τις σιδηροδρομικές υπηρεσίες σε μία γραμμή και διακόψαν την κυκλοφορία, σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές μεταφορών.

