Στην Ουάσινγκτον βρίσκεται ο ειδικός απεσταλμένος του Βλαντιμίρ Πούτιν, Κιρίλ Ντμίτριεφ, προκειμένου να συναντηθεί το Σάββατο (25/10) με τον Αμερικανό απεσταλμένο του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του CNN, η επικείμενη συνάντηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της συνέχισης των συζητήσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας, που στόχο έχουν να βελτιωθούν οι σχέσεις των δύο κρατών, καθώς και τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Η επίσκεψη του Ντμίτριεφ γίνεται μετά την αναβολή της προγραμματισμένης συνάντησης Τραμπ – Πούτιν στη Βουδαπέστη και καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να επιβάλει κυρώσεις στην Μόσχα. Οι συγκεκριμένες κυρώσεις αφορούν στις δύο μεγαλύτερες ρωσικές ενεργειακές εταιρείες, Lukoil και την Rosneft.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αφού πρώτα ανακοίνωσε τη συνάντηση με τον Πούτιν στη Βουδαπέστη, ακολούθως δήλωσε πως την «ακύρωσε» επειδή πίστευε πως δεν θα είχε αποτέλεσμα και πως θα ήταν «χάσιμο χρόνου».

Ο Πούτιν χαρακτήρισε τις κυρώσεις «απόπειρα άσκησης πίεσης» που δεν θα επηρεάσει σοβαρά την ρωσική οικονομία. «Καμία χώρα που σέβεται τον εαυτό της δεν υποκύπτει σε πιέσεις», τόνισε την Πέμπτη. Ο Ρώσος πρόεδρος σημείωσε ότι στη συνομιλία του με τον Τραμπ προειδοποίησε πως οι κυρώσεις θα επηρεάσουν τις παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου, και κατ’ επέκταση και τις ΗΠΑ.

Ποιος είναι ο Κιρίλ Ντμίτριεφ



Ο Ντμίτριεφ, ένθερμος υποστηρικτής της οικονομικής προσέγγισης Ρωσίας-ΗΠΑ, έχει πρόσφατα προτείνει την κατασκευή μιας σήραγγας «Τραμπ-Πούτιν» που θα συνδέει την Αλάσκα με την ρωσική Άπω Ανατολή.

Γεννημένος στην Ουκρανία της σοβιετικής εποχής, με σπουδές στο Χάρβαρντ και το Στάνφορντ, ο Ντμίτριεφ εργάστηκε ως σύμβουλος στη McKinsey και ως επενδυτικός τραπεζίτης στην Goldman Sachs.

Μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, ο Ντμίτριεφ εντάχθηκε στη λίστα κυρώσεων του αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο τον χαρακτήρισε «στενό συνεργάτη του Πούτιν» και επέβαλε κυρώσεις και στην οικογένειά του.

Ωστόσο, τον Απρίλιο, έγινε ο πρώτος Ρώσος αξιωματούχος που επισκέφθηκε την Ουάσιγκτον μετά την εισβολή. Τότε είχε επίσης συναντηθεί με τον Στιβ Γουίτκοφ, γεγονός που είχε θεωρηθεί ως ένδειξη βελτίωσης των σχέσεων Κρεμλίνου-Λευκού Οίκου.

Η αμερικανική κυβέρνηση είχε προσωρινά άρει τις κυρώσεις σε βάρος του, ώστε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να μπορέσει να του εκδώσει βίζα για την επίσκεψή του.

Πηγή: cnn.com

