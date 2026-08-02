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Τα έγγραφα αυτά, γνωστά ως διαβατήρια πατριωτών, θα διατίθενται από τον Αύγουστο σε 27 περιφερειακά γραφεία έκδοσης σε ολόκληρη τη χώρα.

Η κυβέρνηση σχεδιάζει την κυκλοφορία 250.000 αντιτύπων που φέρουν χρυσές λεπτομέρειες, την υπογραφή του προέδρου και μια ειδική σήμανση για την ιστορική επέτειο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ γίνεται ο πρώτος εν ζωή πρόεδρος που απεικονίζεται σε αμερικανικό διαβατήριο, ανατρέποντας την παράδοση που περιόριζε τις απεικονίσεις σε ιστορικές προσωπικότητες.

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Με αφορμή τον εορτασμό της 250ής επετείου από την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών, το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε την έκδοση ειδικών συλλεκτικών διαβατηρίων που φέρουν τη φωτογραφία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Τα αναμνηστικά ταξιδιωτικά έγγραφα, τα οποία μέχρι σήμερα ήταν διαθέσιμα μόνο από το γραφείο διαβατηρίων στην Ουάσινγκτον για όσους υπέβαλλαν αίτηση αυτοπροσώπως, θα αρχίσουν να διατίθενται από τον Αύγουστο και στα 27 περιφερειακά γραφεία έκδοσης διαβατηρίων σε ολόκληρη τη χώρα.

Σύμφωνα με τον Guardian, η κυβέρνηση σχεδιάζει να εκδώσει περισσότερα από 250.000 αντίτυπα, τα οποία έχουν ονομαστεί «διαβατήρια πατριωτών» («Patriot Passports»). Το χαρακτηριστικό που τα ξεχωρίζει είναι ότι σε εσωτερική σελίδα υπάρχει πορτρέτο του Ντόναλντ Τραμπ, καθιστώντας τον τον πρώτο εν ζωή πρόεδρο των ΗΠΑ που απεικονίζεται σε αμερικανικό διαβατήριο.

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This is how the Trump-infused passport looks like pic.twitter.com/yCxKGG88eh — Olga Nesterova (@onestpress) July 6, 2026

Ο σχεδιασμός του συλλεκτικού διαβατηρίου ακολουθεί αισθητική με έντονες χρυσές λεπτομέρειες, στοιχείο που έχει συνδεθεί επανειλημμένα με τον Αμερικανό πρόεδρο. Η φωτογραφία του Τραμπ συνοδεύεται από χρυσή αποτύπωση της υπογραφής του, ενώ στο εξώφυλλο οι λέξεις «United States of America» εμφανίζονται με έντονη χρυσή γραφή. Στο πίσω μέρος έχει τοποθετηθεί μικρή πλαστικοποιημένη χρυσή αμερικανική σημαία, με τον αριθμό «250» να περιβάλλεται από αστέρια, παραπέμποντας στην ιστορική επέτειο.

Η πρωτοβουλία αποτελεί ακόμη ένα παράδειγμα της προσπάθειας να συνδεθεί το όνομα και η εικόνα του Τραμπ με κρατικά σύμβολα και αναμνηστικά αντικείμενα. Ήδη κυκλοφορούν επίχρυσα συλλεκτικά νομίσματα με τη μορφή του, ενώ έχουν διατυπωθεί προτάσεις ακόμη και για την προσθήκη της υπογραφής του σε νέα αμερικανικά χαρτονομίσματα, κάτι που επίσης θα αποτελούσε ιστορική πρωτιά για εν ενεργεία πρόεδρο.

Στα σημερινά αμερικανικά διαβατήρια απεικονίζονται μόνο ιστορικοί πρόεδροι, μέσα από την αναπαράσταση του γλυπτού στο όρος Ράσμορ της Νότιας Ντακότα, όπου δεσπόζουν οι μορφές των Τζορτζ Ουάσινγκτον, Τόμας Τζέφερσον, Θεόδωρου Ρούσβελτ και Αβραάμ Λίνκολν. Με την προσθήκη του Ντόναλντ Τραμπ στα νέα συλλεκτικά διαβατήρια, η αμερικανική κυβέρνηση εισάγει μια πρωτοφανή αλλαγή στη μακρά παράδοση του επίσημου ταξιδιωτικού εγγράφου.