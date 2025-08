Το πλοίο Handala, το οποίο διαχειρίζεται το φιλοπαλαιστινιακό κίνημα «Στόλος για την Ελευθερία», κατέπλευσε στο Ισραήλ σήμερα, αφού το αναχαίτισε ο ισραηλινός στρατός, ενώ κατευθυνόταν προς τη Γάζα μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια, διαπίστωσε ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου στο Ασντόντ.

Τα μέλη του πληρώματός του (μεταξύ τους δύο βουλευτές του γαλλικού κόμματος Ανυπότακτη Γαλλία) προσήχθησαν από τις ισραηλινές αρχές.

Η ισραηλινή ΜΚΟ Adalah είπε στο AFP πως έστειλε δικηγόρους στο λιμάνι του Ασντόντ, στο κεντρικό Ισραήλ, και ζήτησε από τις αρχές να μιλήσει με τους επιβάτες του πλοίου, όμως μάταια.

«Έπειτα από 12 ώρες στη θάλασσα, μετά την παράνομη αναχαίτιση του Handala, οι ισραηλινές αρχές επιβεβαίωσαν τον κατάπλου του πλοίου στο λιμάνι του Ασντόντ», διευκρινίζει σε ένα δελτίο Τύπου αυτή η μη κυβερνητική οργάνωση, που ειδικεύεται στην παροχή νομικής βοήθειας.

I love these people so much. The crew onboard the Handala freedom flotilla were chanting and singing together just minutes before their abduction by the Israeli forces. They are the best of humanity. We are all Handala. pic.twitter.com/3BgDB0ZwvD