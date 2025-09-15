Για «σχεδόν κάθε προβλέψιμο ενδεχόμενο» προετοιμάζεται η βρετανική αστυνομία ενόψει της αυριανής επίσημης επίσκεψης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Λονδίνο η οποία έχει ξεσηκώσει τεράστιες αντιδράσεις και μαζικές διαδηλώσεις.

Θα είναι η δεύτερη επίσημη επίσκεψη του στη Βρετανία, με τον βρετανικό Τύπο να τη χαρακτηρίζει «ιστορική» και το παλάτι να επιφυλάσσει στον Αμερικανό πρόεδρο μεταξύ άλλων μία περιήγηση με άμαξα και ένα πολυτελές επίσημο δείπνο.

«Πρόκειται για μία σημαντική επιχείρηση αστυνόμευσης και ασφάλειας, όπως θα αναμενόταν για μία επίσημη επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο αναπληρωτής διευθυντής της αστυνομίας της Κοιλάδας του Τάμεση Κρίστιαν Μπαντ.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ θα υποδεχθεί τον Τραμπ την Πέμπτη στην εξοχική κατοικία του στο Τσέκερς ενώ μια μέρα νωρίτερα ο Τραμπ θα γίνει δεκτός από τη βασιλική οικογένεια στο Κάστρο του Ουίνδσορ στο δυτικό Λονδίνο, το παλαιότερο και μεγαλύτερο κάστρο που κατοικείται παγκοσμίως και στο οποίο διαμένουν οι Βρετανοί μονάρχες εδώ και 1.000 χρόνια.

Το ταξίδι πραγματοποιείται έπειτα από τη δολοφονία την περασμένη εβδομάδα του δεξιού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, ενός πιστού συμμάχου του Τραμπ, η οποία πυροδότησε φόβους για την αύξηση της πολιτικής βίας στις ΗΠΑ αλλά και τη Βρετανία.

Ερωτηθείς εάν η δολοφονία του Κερκ επηρέασε την επιχείρηση αστυνόμευσης για την επίσκεψη, ο Μπαντ απάντησε πως ο σχεδιασμός επανεξετάζεται συνεχώς.

«Είμαι ικανοποιημένος που έχουμε σχεδιάζει μια πολύ περιεκτική επιχείρηση αστυνόμευσης και ασφάλειας που λαμβάνει υπόψη σχεδόν κάθε ενδεχόμενο του τι μπορεί να συμβεί», δήλωσε.

Σύμφωνα με τον αξιωματικό, η επίσκεψη στο Ουίνδσορ και στο Τσέκερς θα είναι ιδιωτικού χαρακτήρα, περιορίζοντας με αυτόν τον τρόπο την έκθεση του προέδρου στο κοινό.