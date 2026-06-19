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Σε κρίσιμο σημείο φαίνεται πως βρίσκεται η προσπάθεια για αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, καθώς η προγραμματισμένη πρώτη συνάντηση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στη Γενεύη αναβλήθηκε, λίγες ώρες πριν από την έναρξή της.

Η ιρανική αντιπροσωπεία φέρεται να ανέστειλε το ταξίδι της στην Ελβετία, επικαλούμενη τις συνεχιζόμενες ισραηλινές επιχειρήσεις στον νότιο Λίβανο. Η Τεχεράνη είχε ξεκαθαρίσει ότι το ζήτημα του Λιβάνου αποτελεί βασικό μέρος των διαπραγματεύσεων και μπορεί να επηρεάσει την πορεία της συμφωνίας.

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Την ίδια στιγμή, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε την αναβολή του ταξιδιού του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος επρόκειτο να ηγηθεί της αμερικανικής ομάδας στις τεχνικές συνομιλίες. Η Ουάσιγκτον έκανε λόγο για «ανεπίλυτα ζητήματα logistics», υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι παραμένει έτοιμη να ξεκινήσει τις επαφές το συντομότερο δυνατό.

Παρά την αβεβαιότητα στο διπλωματικό μέτωπο, οι διεθνείς αγορές υποδέχθηκαν θετικά τις ενδείξεις συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Οι επενδυτές εκτιμούν ότι η αποκλιμάκωση μπορεί να περιορίσει τους κινδύνους για την παγκόσμια ενεργειακή εφοδιαστική αλυσίδα.

Οι ασιατικές αγορές κινήθηκαν ανοδικά, ενώ και η Wall Street σημείωσε σημαντικά κέρδη, καθώς μειώθηκαν οι ανησυχίες για πιθανές αναταράξεις στις ενεργειακές ροές. Παράλληλα, η τιμή του πετρελαίου κατέγραψε αισθητή πτώση, με το Brent και το WTI να υποχωρούν λόγω των προσδοκιών για σταθεροποίηση στη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Το συγκεκριμένο πέρασμα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαδρόμους παγκοσμίως, καθώς από εκεί μεταφέρεται μεγάλο μέρος των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Ωστόσο, οι επόμενες ημέρες θεωρούνται καθοριστικές. Οι τεχνικές διαπραγματεύσεις αναμένεται να κρίνουν αν η συμφωνία θα προχωρήσει σε πιο σταθερή βάση ή αν οι νέες εντάσεις θα οδηγήσουν σε νέα εμπλοκή. Οι αγορές παραμένουν αισιόδοξες, αλλά οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή συνεχίζουν να αποτελούν τον βασικό παράγοντα αβεβαιότητας.