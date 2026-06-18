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Σύμφωνα με πληροφορίες του CNN, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου σκοπεύει να επηρεάσει την επίτευξη τελικής συμφωνίας ειρήνης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, επιστρατεύοντας προσωπικότητες των δεξιών μέσων ενημέρωσης και φιλοϊσραηλινούς γερουσιαστές για να ασκήσουν πίεση στον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Νετανιάχου θα βασιστεί σε δεξιούς σχολιαστές και φιλοϊσραηλινούς γερουσιαστές

Σύμφωνα με ισραηλινή πηγή που μίλησε στο ειδησεογραφικό μέσο, ο Νετανιάχου παραμένει εξαιρετικά επιφυλακτικός σχετικά με τις προθέσεις του Ιράν καθ’ όλη τη διάρκεια των συνομιλιών, θεωρώντας ότι η Τεχεράνη δεν διαπραγματεύτηκε ποτέ με καλή πίστη, ενώ εκτιμά ότι δεν πρόκειται να επιτευχθεί οριστική συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

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Με τον Τραμπ να έχει ήδη υπογράψει το μνημόνιο και να έχει ενεργοποιήσει ένα παράθυρο διαπραγματεύσεων 60 ημερών, ο Νετανιάχου επιχειρεί να αξιοποιήσει συμμάχους στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης για να ενισχύσει το μήνυμά του.

Μεταξύ αυτών είναι ο φιλοϊσραηλινός podcaster Μαρκ Λέβιν, ο οποίος δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι η συμφωνία «δεν βγάζει κανένα νόημα», χαρακτηρίζοντας το προτεινόμενο ταμείο ανασυγκρότησης του Ιράν, ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ως «ταμείο αδιαφανών συναλλαγών».

Reuters/Μπενιαμίν Νετανιάχου

Στο πολιτικό μέτωπο, ο Νετανιάχου βασίζεται επίσης σε φιλοϊσραηλινούς γερουσιαστές για να ασκήσουν πίεση στον Τραμπ. Ωστόσο, αυτή η οδός φαίνεται να στενεύει. Ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ, ο οποίος στο παρελθόν είχε ταχθεί υπέρ πιο επιθετικών πληγμάτων κατά του Ιράν, αναθεώρησε τη στάση του αυτή την εβδομάδα, δηλώνοντας ότι η συμφωνία «θα είναι επωφελής για τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Παράλληλα, ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος, προσκείμενος στον Νετανιάχου, δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι το Ισραήλ διεξάγει «επίμονες διαπραγματεύσεις» με την Ουάσιγκτον σχετικά με τη συνεχιζόμενη στρατιωτική του παρουσία στον νότιο Λίβανο.

Ο Νετανιάχου έχει επίσης δηλώσει στον Τραμπ ότι το Ισραήλ δεν θεωρεί τον εαυτό του δεσμευμένο από τη συμφωνία, η οποία απαιτεί «άμεσο και οριστικό τερματισμό» του πολέμου στον Λίβανο. Το Ισραήλ έχει ήδη περιορίσει τις δραστηριότητές του εκεί υπό την πίεση των ΗΠΑ.