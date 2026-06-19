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Για «ολοκληρωτική στρατιωτική νίκη» επί του Ιράν και «άνευ όρων παράδοσή του» κάνει λόγο ο αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ μετά την υπογραφή της κατ αρχήν συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης ενώ παρά την διαφορετική ανάγνωση πολιτικών εχθρών, συμμάχων του αλλά και αναλυτών υποστηρίζει πως δεν βγήκε ταπεινωμένος από αυτόν τον πόλεμο ούτε αντιλήφθηκε πως ίσως τελικά να υπάρχουν όρια στην δύναμη του. Αντιθέτως δηλώνει πως «δεν υπάρχουν όρια» σε αυτή

Ο Τραμπ βέβαια μπήκε στον πόλεμο απαιτώντας «άνευ όρων παράδοση» του Ιράν και τον τερμάτισε με ένα περιορισμένο μνημόνιο κατανόησης όπως επισημαίνει το Αxios στον οποίο μίλησε ο Τραμπ υποστηρίζοντας πως διαπραγματεύτηκε αυτή τη συμφωνία για να αποτρέψει αυτόν τον πόλεμο από το να επιφέρει μια παγκόσμια οικονομική ύφεση.

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Παρά τις επικρίσεις που έχει δεθχεί αρνήθηκε ότι ένιωσε με οποιονδήποτε τρόπο ταπεινωμένος από τις εξελίξεις.

Ερωτηθείς από τον Μαρκ Καπούτοτι είχε μάθει από τον πόλεμο σχετικά με τα όρια στην δύναμή του, είπε: «Δεν υπάρχουν όρια», «δεν έχω πάρει ακόμα αυτό το μάθημα. Ξέρω ότι υπάρχουν, αλλά δεν υπάρχουν όρια», συνέχισε.

🔋 EXCLUSIVE: On the next episode of The Axios Show, President Trump tells @marcacaputo that in the aftermath of the Iran war, there are "no limits" to his power. pic.twitter.com/QrNPh3wPX1 — Axios (@axios) June 18, 2026

Επίσης, ο αμερικανός πρόεδρος ισχυρίστηκε αναφερόμενος στου Ιρανούς πως «τους νικήσαμε ολοκληρωτικά στρατιωτικά» και μάλιστα υποστήριξε ότι το μνημόνιο «πιθανώς είναι άνευ όρων παράδοση». Υποστήριξε επίσης ότι ο πόλεμος είχε στην πραγματικότητα αποδείξει τη στρατιωτική δύναμη των ΗΠΑ. «Ποιος άλλος θα μπορούσε να είχε κάνει έναν τέτοιο αποκλεισμό; Έκανα έναν ναυτικό αποκλεισμό όπου ούτε ένα πλοίο δεν μπόρεσε να περάσει. Κάποιοι προσπάθησαν. Δεν κράτησε πολύ».

Ο Τραμπ παραδέχτηκε στη συνέντευξη ότι οι εναλλακτικές λύσεις αντί της σύναψης συμφωνίας θα μπορούσαν να ήταν τρομερές ενώ εξοργίστηκε με την ιδέα ότι οι επικριτές του ρωτούσαν γιατί δεν ήταν πιο σκληρός απέναντι στο Ιράν. «Ο μόνος τρόπος για να γίνω πιο σκληρός είναι να πάω εκεί για άλλες δύο ή τρεις εβδομάδες και να συνεχίσω να τους βομβαρδίζω. Σωστά; Αλλά τι μας προσφέρει αυτό; Το Στενό του Ορμούζ δεν θα είναι ανοιχτό». Και πρόσθεσε «Δεν θα έχουμε πετρέλαιο για μήνες. Όσο ρίχνεις βόμβες, αυτό το πράγμα κλείνει αυτόματα», είπε.

Και συμπλήρωσε: «Είναι κάτι που θα μπορούσε να προκαλέσει μια παγκόσμια ύφεση».

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Ο Τραμπ έχει εκφράσει κατ’ ιδίαν ανησυχίες, όπως αναφέρει το Axios ότι τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου άρχιζαν να στερεύουν και ότι ένα παγκόσμιο πετρελαϊκό σοκ θα μπορούσε να προκύψει εάν τα Στενά του Ορμούζ παρέμεναν κλειστά, σύμφωνα με μια πηγή που γνωρίζει τον τρόπο σκέψης του.

Όπως τονίζεται στο ρεπορτάζ αυτό βοηθά να εξηγηθεί γιατί ο Τραμπ επέλεξε τη συμφωνία που μπορούσε να πετύχει, αντί για τη μαξιμαλιστική εκδοχή έκβασης του πολέμου που υποσχέθηκε.

Αλλά επέμεινε ότι ο πόλεμος απέδειξε το εύρος της δύναμής του, όχι τα όριά της.

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