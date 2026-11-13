Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Σίντνεϊ Σουίνι έχει καθιερωθεί στις δημόσιες εμφανίσεις της επιλέγοντας συχνά διάφανα φορέματα υψηλής ραπτικής από οίκους όπως ο Schiaparelli και ο Giorgio Armani.

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της ήταν η εμφάνιση με δημιουργία του Ντάνιελ Ρόουζμπερι κατά την πρεμιέρα της ταινίας Reality το 2023.

Η ηθοποιός συνεργάζεται στενά με τη στιλίστρια Μόλι Ντίκσον, επιλέγοντας ενδύματα που συχνά προκαλούν έντονο σχολιασμό στα μέσα ενημέρωσης και τον τύπο.

Παρά την προβολή της εικόνας της, η Σουίνι δηλώνει ότι η εξωτερική της εμφάνιση στα κόκκινα χαλιά δεν ταυτίζεται με την προσωπικότητά της.

Η ίδια διευκρινίζει ότι το κοινό συχνά παρερμηνεύει την εικόνα της, τονίζοντας πως διαφέρει σημαντικά από τους ρόλους που υποδύεται.

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Αν υπάρχει ένα τρεντ που δεν λέει να φύγει από τα κόκκινα χαλιά, αυτό είναι το «γυμνό» φόρεμα. Διάφανα τούλια, αλυσιδωτά πλέγματα, δαντέλες που αφήνουν ελάχιστα στη φαντασία: οι σταρ το έχουν αγκαλιάσει όλες. Υπάρχει όμως μία που το φόρεσε πριν καν αποκτήσει όνομα, και αυτή είναι η Sydney Sweeney.

Η επέτειος δεν είναι τυχαία. Η Sweeney βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο αυτές τις μέρες. Η δική της μάρκα εσωρούχων, Syrn, «κονταροχτυπιέται» με τη SKIMS της Κιμ Καρντάσιαν, με δύο εντελώς διαφορετικές γιορτινές καμπάνιες, την ώρα που η Hello! θυμήθηκε το φόρεμα που, όπως γράφει, «όλοι ξέχασαν».

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Μάιος 2023: η βραδιά στο MoMA

Η σκηνή είναι το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης. Η Sweeney παρουσίαζε εκεί σε μια κλειστή πρεμιέρα το «Reality», την ταινία του HBO όπου υποδύθηκε την πληροφοριοδότρια Reality Winner, μια από τις πιο σοβαρές ερμηνείες της καριέρας της.

Η εμφάνισή της όμως μίλησε εξίσου δυνατά. Το φόρεμα ήταν δημιουργία του Ντάνιελ Ρόουζμπερι για τη συλλογή υψηλής ραπτικής Schiaparelli Άνοιξη/Καλοκαίρι 2023, φτιαγμένο από μαύρο μεταξωτό σιφόν με βαμβακερό τούλι και βελούδινο τελείωμα. Ήταν στράπλες και εφαρμοστό, με μικρή ουρά για περισσότερο δράμα και διάφανα πάνελ από το μπούστο ως τη φούστα, στολισμένα με παιχνιδιάρικα βολάν.

Η συλλογή είχε και ενδιαφέρον υπόβαθρο. Οι δημιουργίες του Ρόουζμπερι εκείνης της σεζόν είχαν εμπνευστεί από τη «Θεία Κωμωδία» του Δάντη. Στην πασαρέλα τα μοντέλα είχαν χρυσαφένιο μακιγιάζ, όμως η Σουίνι προτίμησε κάτι πιο ανάλαφρο: απλό μαύρο eyeliner, γυαλιστερά nude χείλη και ξανθά μαλλιά σε απαλούς κυματισμούς.

Η ίδια ανέβασε φωτογραφίες από τη βραδιά στο Instagram. Έγραψε ότι ήταν απίστευτα ευγνώμων και συγκινημένη από όλη την αγάπη που δεχόταν η ταινία.

Από το Schiaparelli στο αλυσιδωτό πλέγμα

Αν το φόρεμα του 2023 ήταν η αρχή, όσα ακολούθησαν ήταν η κλιμάκωση. Πέρσι, στην εκδήλωση Power of Women του Variety, η Σουίνι φόρεσε ένα ασημί αλυσιδωτό φόρεμα από τη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 του Κρίστιαν Κάουαν. Είχε βαθύ ντεκολτέ και κορδόνι στην πλάτη, και κάτω από το πλέγμα το σώμα της φαινόταν ολόκληρο. Δεν φόρεσε σουτιέν, μόνο ένα nude εσώρουχο για κάλυψη.

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Η Hello! το χαρακτηρίζει το πιο αξέχαστο «γυμνό» φόρεμά της μέχρι σήμερα. Η σταρ όμως δεν σταμάτησε εκεί. Στο δείπνο της Armani Beauty, στο φετινό Φεστιβάλ Βενετίας, εμφανίστηκε με ένα διάφανο φόρεμα με παγιέτες σε απόχρωση γκρι μετάλλου, από τα αρχεία του Giorgio Armani του 2000.

Πίσω από τις περισσότερες από αυτές τις εμφανίσεις βρίσκεται η ίδια γυναίκα: η στιλίστρια Μόλι Ντίκσον.

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«Δεν είμαι απλώς μια χαζή ξανθιά»

Όσο κι αν οι εμφανίσεις της προκαλούν συζητήσεις, η Σουίνι επιμένει ότι η εικόνα του κόκκινου χαλιού δεν είναι ολόκληρη η αλήθεια. Σε συνέντευξή της στο Glamour είπε ότι η μεγαλύτερη παρανόηση για εκείνη είναι πως τη θεωρούν απλώς μια χαζή ξανθιά με μεγάλο στήθος. Αποκάλυψε ότι είναι φυσική καστανή και ότι στη ζωή της διαφέρει πολύ από τους ρόλους της και από την «εκδοχή εργασίας» που βλέπει το κοινό στα κόκκινα χαλιά.

Ίσως αυτό τελικά να εξηγεί και το φόρεμα του 2023. Το naked dress, για τη Σουίνι, δεν είναι απλώς πρόκληση. Είναι δική της επιλογή για το πώς θα τη δουν.

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Με πληροφορίες από hellomagazine / aol / wmagazinehellomagazine