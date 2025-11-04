Κοριτσάκι 15 μηνών απεγκλώβισαν αστυνομικοί στο Fort Worth του Τέξας.

Είχε παγιδευτεί κάτω από το αναποδογυρισμένο αυτοκίνητο που οδηγούσε η μητέρα του και ανετράπη σε κεντρικό αυτοκινητόδρομο.

Το πρακτορείο Reuters μεταδίδει το βίντεο προειδοποιώντας ότι υπάρχουν εικόνες ιδιαίτερα σοκαριστικές.

WARNING: SENSITIVE CONTENT

Fort Worth, Texas, police shared bodycam video of officers giving aid to a baby trapped under a vehicle in a crash pic.twitter.com/KwW3ARLvmy November 3, 2025

Κάμερα από στολή αστυνομικού κατέγραψε τις στιγμές της διάσωσης καθώς οι ένστολοι προσπαθούν να σηκώσουν το αυτοκίνητο.

Το 15 μηνών κοριτσάκι είχε σφυγμό, αλλά είχε χάσει τις αισθήσεις του. Επί δύο λεπτά αστυνομικοί έκαναν προσπάθειες ανάνηψης, ώσπου το παιδί πήρε ανάσα και ξέσπασε σε κλάματα.

«Δεν είσαι ποτέ προετοιμασμένος να δεις ένα μωρό σε τέτοια κατάσταση», δήλωσε αστυνομικός.

Το βρέφος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου και σύντομα θα πάρει εξιτήριο.

(Με πληροφορίες από Reuters, ΕΡΤ)