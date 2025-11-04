Κοριτσάκι 15 μηνών απεγκλώβισαν αστυνομικοί στο Fort Worth του Τέξας.
Είχε παγιδευτεί κάτω από το αναποδογυρισμένο αυτοκίνητο που οδηγούσε η μητέρα του και ανετράπη σε κεντρικό αυτοκινητόδρομο.
Το πρακτορείο Reuters μεταδίδει το βίντεο προειδοποιώντας ότι υπάρχουν εικόνες ιδιαίτερα σοκαριστικές.
Κάμερα από στολή αστυνομικού κατέγραψε τις στιγμές της διάσωσης καθώς οι ένστολοι προσπαθούν να σηκώσουν το αυτοκίνητο.
Το 15 μηνών κοριτσάκι είχε σφυγμό, αλλά είχε χάσει τις αισθήσεις του. Επί δύο λεπτά αστυνομικοί έκαναν προσπάθειες ανάνηψης, ώσπου το παιδί πήρε ανάσα και ξέσπασε σε κλάματα.
«Δεν είσαι ποτέ προετοιμασμένος να δεις ένα μωρό σε τέτοια κατάσταση», δήλωσε αστυνομικός.
Το βρέφος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου και σύντομα θα πάρει εξιτήριο.
(Με πληροφορίες από Reuters, ΕΡΤ)