Συγκλονιστικά είναι τα βίντεο που κάνουν τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία δείχνουν οικογένειες να μιλούν με Ισραηλινούς ομήρους, που δεν έχουν ακόμη απελευθερωθεί ακόμα από τη Λωρίδα της Γάζας, αφού κατάφεραν να επικοινωνήσουν μαζί τους για πρώτη φορά μετά από δύο χρόνια.
Σε ένα απο τα βίντεο η μητέρα του Ματάν Ζανγκάουκερ μιλάει με τον γιο της, ο οποίος εξακολουθεί να κρατείται σε άγνωστη τοποθεσία στη Γάζα: «Θα γυρίσετε σπίτι, όλοι θα γυρίσετε σπίτι», του λέει δακρυσμένη. «Δεν υπάρχει πια πόλεμος».
Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης δημοσιεύουν επίσης φωτογραφίες που δείχνουν άλλους αιχμαλώτους, συμπεριλαμβανομένων των αδελφών Νταβίντ και Άριελ Κούνιο και του Νιμρόντ Κοέν, σε βιντεοκλήσεις με μέλη της οικογένειάς τους.
«Δεν μπορούσα να ακούσω τίποτα, αλλά τα είδα, και αυτό είναι αρκετό», είπε με δάκρυα στα μάτια η μηρ«Είναι καλά», προσέθεσε.