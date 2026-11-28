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Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα απίστευτο βίντεο από τη Λετονία, στο οποίο καταγράφεται η στιγμή που ένας μαθητής καταφέρνει να αποφύγει την τελευταία στιγμή ένα διερχόμενο τρένο, γλιτώνοντας κυριολεκτικά για λίγα εκατοστά.

Το περιστατικό σημειώθηκε στον σιδηροδρομικό σταθμό Ιμάντα, στη Ρίγα, πρωτεύουσα της Λετονίας, και καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας (CCTV). Στο βίντεο φαίνεται ο ανήλικος, του οποίου τα στοιχεία δεν έχουν γίνει γνωστά, να πλησιάζει αρχικά με αργό βηματισμό μια σιδηροδρομική διάβαση. Ωστόσο, όταν αντιλαμβάνεται ότι κάτι κινείται με μεγάλη ταχύτητα προς το μέρος του, επιταχύνει το βήμα του.

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Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ένα τρένο εμφανίζεται στο πλάνο και ο μαθητής πραγματοποιεί μια απότομη και εντυπωσιακή κίνηση, πηδώντας προς την απέναντι πλευρά των γραμμών για να αποφύγει τη σύγκρουση.

Το τρένο περνά σε απόσταση αναπνοής από το παιδί, το οποίο καταφέρνει να απομακρυνθεί εγκαίρως, αποφεύγοντας έναν ενδεχομένως σοβαρό τραυματισμό.

Με πληροφορίες από The Sun