Η σύγκρουση και ο εκτροχιασμός τρένων την Κυριακή στη νότια Ισπανία είχε ως αποτέλεσμα τουλάχιστον 39 νεκρούς και 122 τραυματίες, με τους αξιωματούχους να τονίζουν την «εξαιρετικά παράξενη» φύση του δυστυχήματος σε ένα ευθύγραμμο τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής, σύμφωνα με ανάλυση του Reuters.

Τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής

Το δυστύχημα συνέβη στις 7:45 μ.μ. τοπική ώρα κοντά στην πόλη Adamuz στην επαρχία της Κόρδοβα, περίπου 360 χλμ. νότια της πρωτεύουσας Μαδρίτης.

Η σύγκρουση έγινε ανάμεσα σε δύο τρένα υψηλής ταχύτητας, ένα που λειτουργούσε από την ιδιωτική κοινοπραξία Iryo και το άλλο από την Alvia, την οποία διαχειρίζεται η δημόσια σιδηροδρομική εταιρεία της Ισπανίας Renfe.

Τα δύο τελευταία από τα οκτώ βαγόνια του κόκκινου τρένου Iryo, που ταξίδευε από τη Μάλαγα στη Μαδρίτη, εκτροχιάστηκαν σε μια ευθεία γραμμή και χτύπησαν στο αντίθετο ρεύμα την αμαξοστοιχία της Alvia, με αποτέλεσμα τα δύο πρώτα βαγόνια του τελευταίου να εκτροχιαστούν και να πέσουν σε ανάχωμα ύψους 5 μέτρων.

Τι λένε οι αξιωματούχοι

Υπήρξε ένα διάστημα 20 δευτερολέπτων μεταξύ του πρώτου εκτροχιασμού και της πρόσκρουσης, πολύ σύντομο για να ενεργοποιηθεί το αυτόματο σύστημα πέδησης, σύμφωνα με τον επικεφαλής της Renfe, Άλβαρο Φερνάντες Ερέδια, ο οποίος δήλωσε επίσης ότι το ανθρώπινο λάθος ουσιαστικά αποκλείστηκε.

«Πρέπει να ήταν κάποιο είδος βλάβης στο τροχαίο υλικό ή στην υποδομή και αυτό θα χρειαστεί χρόνο» για να διερευνηθεί, είπε.

Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το τρένο της Alvia προφανώς χτύπησε τα εκτροχιασμένα βαγόνια ή τα συντρίμμια του κάτω μέρους του Iryo. Ο 27χρονος μηχανοδηγός του τρένου της Alvia σκοτώθηκε στο δυστύχημα, δήλωσε ο επικεφαλής της Renfe.

Το τρένο Iryo μετέφερε περίπου 300 άτομα και μόλις είχε αναχωρήσει από την ιστορική πόλη της Κόρδοβα. Η ταχύτητά του τη στιγμή του ατυχήματος ήταν 110 χλμ/ώρα, πολύ κάτω από το μέγιστο όριο των 250 χλμ/ώρα σε αυτό το τμήμα.

Το επερχόμενο τρένο, που μετέφερε 187 άτομα, ταξίδευε με ταχύτητα 205 χλμ/ώρα, σύμφωνα με την Renfe.

Τα εκτροχιασμένα βαγόνια του τρένου Alvia είχαν 37 άτομα στο πρώτο και 16 στο δεύτερο. Οι περισσότεροι νεκροί και τραυματίες προέρχονταν από τα δύο πρώτα βαγόνια.

Ο υπουργός Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε δήλωσε ότι το τρένο Iryo είναι ηλικίας μικρότερης των 4 ετών και ότι οι σιδηροδρομικές γραμμές είχαν ανακαινιστεί πλήρως τον περασμένο Μάιο με επένδυση 700 εκατομμυρίων ευρώ. Η Iryo λέει ότι το τρένο επιθεωρήθηκε τελευταία φορά στις 15 Ιανουαρίου.

Ο Πουέντε χαρακτήρισε το ατύχημα «εξαιρετικά παράξενο» και είπε ότι αν δεν είχε μπει στο αντίθετο ρεύμα , ο εκτροχιασμός πιθανότατα δεν θα είχε προκαλέσει θανάτους.

Ο Χοσέ Τριγκέρος, πρόεδρος του Συνδέσμου Μηχανικών Οδοποιίας, δήλωσε ότι η προκαταρκτική ανάλυση των εικόνων και των πληροφοριών που δημοσίευσαν οι αρχές υποδηλώνει «βλάβη στο κάτω μέρος των πίσω μονάδων» του τρένου Iryo.

Προηγούμενα προβλήματα

Το συνδικάτο μηχανοδηγών SEMAF είχε προειδοποιήσει τον κρατικό διαχειριστή σιδηροδρομικών υποδομών ADIF σε επιστολή του τον περασμένο Αύγουστο για σοβαρή φθορά στις σιδηροδρομικές γραμμές όπου συγκρούστηκαν τα δύο τρένα, σύμφωνα με αντίγραφο της επιστολής που επικαλείται το Reuters, αναφέροντας ότι λακκούβες, χτυπήματα και ανισορροπίες στις γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας προκαλούσαν συχνές βλάβες και καταστρέφονταν τα τρένα.

Eίχαν αναφερθεί στο παρελθόν προβλήματα με τις υποδομές στο Adamuz, από βλάβες σηματοδότησης έως προβλήματα με τις γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που προκάλεσαν καθυστερήσεις σε τρένα υψηλής ταχύτητας μεταξύ Μαδρίτης και Ανδαλουσίας 10 φορές από το 2022.

Η κυβέρνηση επικρίθηκε πέρυσι για μια σειρά καθυστερήσεων στο δίκτυο, που προκλήθηκαν από διακοπές ρεύματος και κλοπή χάλκινων καλωδίων από τις γραμμές. Το δίκτυο είναι ευάλωτο σε κλοπές καλωδίων καθώς διέρχεται από μεγάλες εκτάσεις άδειας υπαίθρου.

Το σιδηροδρομικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας της Ισπανίας, με 3.622 χιλιόμετρα γραμμών, είναι το μεγαλύτερο στην Ευρώπη και το δεύτερο μεγαλύτερο στον κόσμο μετά την Κίνα, σύμφωνα με το ADIF.

Η Ισπανία άνοιξε το σιδηροδρομικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας στον ιδιωτικό ανταγωνισμό το 2020, σε μια προσπάθεια να προσφέρει εναλλακτικές λύσεις χαμηλού κόστους στα τρένα AVE της Renfe.

Η Iryo είναι μια κοινοπραξία μεταξύ του ιταλικού κρατικού σιδηροδρόμου Ferrovie dello Stato, της αεροπορικής εταιρείας Air Nostrum και του ισπανικού επενδυτικού ταμείου υποδομών Globalvia. Ξεκίνησε τη λειτουργία της τον Νοέμβριο του 2022, με τη διαδρομή Μαδρίτη-Βαρκελώνη και επεκτάθηκε στη συνέχεια σε άλλες μεγάλες πόλεις.

Πηγή: Reuters

