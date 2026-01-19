Ο Όσκαρ Πουέντε, υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας, περιγράφει ως «εξαιρετικά περίεργο» το δυστύχημα που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 39 ανθρώπων και τον τραυματισμό ακόμα 152 επιβατών.

Το πρωί της Δευτέρας (19/1) ο Ισπανός υπουργός υποστήριξε ότι είναι πολύ δύσκολο να εξηγηθούν τα αίτια που οδήγησαν στο δυστύχημα, το οποίο «ξύπνησε» μνήμες από την σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Σύμφωνα με τον Πουέντε, όλοι οι συγκοινωνιολόγοι εμφανίζονται μπερδεμένοι από τον τρόπο που συνέβη η σύγκρουση των δύο τρένων.

Την ίδια στιγμή, ο υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας τόνισε ότι η γραμμή που σημειώθηκε η σιδηροδρομική τραγωδία είχε ανακαινιστεί την άνοιξη και ότι το τρένο της Iryo «ήταν σχεδόν καινούργιο», καθώς παραδόθηκε έτοιμο το 2022. Με βάση τα εν λόγω στοιχεία, ο Πουέντε ανακοίνωσε ότι η διερεύνηση του περιστατικού θα ανατεθεί σε ανεξάρτητη επιτροπή, η οποία θα κληθεί να δώσει πολύτιμες απαντήσεις για όλα όσα συνέβησαν το βράδυ της Κυριακής.

Ο υπουργός υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι το μεγαλύτερο βάρος της τραγωδίας έπεσε στο τρένο Alvia. «Τα πρώτα δύο βαγόνια υπέστησαν τις μεγαλύτερες καταστροφές. Στο πρώτο βαγόνι υπήρχαν 37 άνθρωποι και στο δεύτερο 16, συνεπώς τουλάχιστον 53 επιβάτες επηρεάστηκαν από τους περίπου 200 που βρίσκονταν εντός της αμαξοστοιχίας», είπε χαρακτηριστικά.

Πηγή: El Pais