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Η Μαγιόρκα βρίσκεται σε «αναβρασμό» καθώς εντείνονται οι προετοιμασίες για μία από τις μεγαλύτερες διαμαρτυρίες κατά του υπερτουρισμού, με την μαζική διαδήλωση να έχει ήδη εξαγγελθεί από ομάδες ακτιβιστών.

Η νέα κινητοποίηση γνωστοποιήθηκε στο πλαίσιο μικρής συγκέντρωσης έξω από τον καθεδρικό ναό της πόλης και έχει οριστεί για τις 7 το απόγευμα της 26ης Ιουλίου. Στόχος των διοργανωτών είναι να κατεβάσουν στους δρόμους της Πάλμα χιλιάδες πολίτες, προκειμένου να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους για τις επιπτώσεις που, όπως υποστηρίζουν, επιφέρει ο ανεξέλεγκτος τουρισμός στην καθημερινότητα των μόνιμων κατοίκων.

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Πίσω από την διαμαρτυρία βρίσκεται η ομάδα «Menys Turisme Mes Vida» («Λιγότερος Τουρισμός, Περισσότερη Ζωή»), η οποία διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στο αντιτουριστικό κίνημα των Βαλεαρίδων Νήσων. Η συγκεκριμένη οργάνωση είχε βρεθεί στο προσκήνιο και κατά τις περσινές κινητοποιήσεις, μεταξύ άλλων με την παρεμπόδιση τουριστικού λεωφορείου λίγο πριν από τη μεγάλη διαδήλωση του Ιουνίου του 2024.

Εκείνη την περίοδο, χιλιάδες πολίτες είχαν πλημμυρίσει τους δρόμους της Πάλμα. Η διαμαρτυρία έληξε μέσα σε κλίμα έντασης, όταν περίπου 100 συμμετέχοντες παρέμειναν στο κέντρο της πόλης χτυπώντας τύμπανα, αναγκάζοντας τις αστυνομικές δυνάμεις να επέμβουν για την απομάκρυνσή τους.

Οι ακτιβιστές επιμένουν ότι το νησί έχει φτάσει στα όρια των αντοχών του απέναντι στην τουριστική πίεση. Ανακοινώνοντας τη νέα πορεία, η οργάνωση προειδοποίησε πως «η Μαγιόρκα έχει φτάσει στα όριά της».

🟡 Presentam en roda de premsa la manifestació de dia 26 de juliol



Aquest estiu es tornaran a evidenciar els límits d’un model econòmic que es presenta com un èxit mentre genera expulsió, precarietat i dependència.



Mallorca al límit! pic.twitter.com/0aYT1n4CZg — MENYS TURISME MÉS VIDA (@menysturisme) June 7, 2026

Ο εκπρόσωπος της ομάδας, David Comas, τόνισε ότι «δεν μπορούμε να αντεπεξέλθουμε σε περισσότερους τουρίστες», χαρακτηρίζοντας παράλληλα τη Μαγιόρκα ως ένα «θεματικό πάρκο» που λειτουργεί κυρίως προς όφελος των επισκεπτών.

Όπως επισήμανε, οι νεότερες γενιές κατοίκων δυσκολεύονται ολοένα και περισσότερο να εξασφαλίσουν οικονομικά προσιτή κατοικία και να αποκτήσουν αυτονομία, καθώς η ραγδαία εξάπλωση των βραχυχρόνιων μισθώσεων και της τουριστικής δραστηριότητας έχει εκτινάξει το κόστος διαβίωσης.

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Σύμφωνα με πηγές κοντά στους διοργανωτές, η επιλογή της 26ης Ιουλίου δεν ήταν τυχαία. Η ημερομηνία επιλέχθηκε ώστε να προηγηθούν μικρότερες δράσεις και συγκεντρώσεις, οι οποίες θα κορυφωθούν με τη μεγάλη πορεία στην Πάλμα, μεταδίδει η Daily Mail.

Η αντίσταση απέναντι στον υπερτουρισμό δεν αποτελεί φαινόμενο αποκλειστικά της Μαγιόρκα. Τα τελευταία δύο χρόνια, οι Βαλεαρίδες και οι Καναρίες Νήσοι έχουν αναδειχθεί σε βασικούς πυρήνες του αντιτουριστικού κινήματος στην Ισπανία, ενώ παρόμοιες διαδηλώσεις έχουν καταγραφεί στη Βαρκελώνη, τη Μάλαγα και άλλες μεγάλες αστικές περιοχές.

Η πρώτη αντιτουριστική κινητοποίηση των Βαλεαρίδων για το 2026 αναμένεται να διεξαχθεί στη Μενόρκα, έναν ιδιαίτερα αγαπητό προορισμό για τους Βρετανούς ταξιδιώτες.

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Οι διαμαρτυρίες έχουν κατά καιρούς αποκτήσει ιδιαίτερα έντονο χαρακτήρα. Τον Μάιο του 2024, στην Πάλμα, τουρίστες που δειπνούσαν σε κεντρική πλατεία βρέθηκαν αντιμέτωποι με αποδοκιμασίες και ειρωνικά σχόλια από διαδηλωτές. Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με τους διοργανωτές να προχωρούν αργότερα σε δημόσια συγγνώμη.

Στην ίδια κινητοποίηση έλαβαν μέρος περίπου 15.000 άτομα, ενώ μία ημέρα νωρίτερα σχεδόν 1.000 διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί έξω από το δημαρχείο της Ίμπιζα, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στις συνέπειες του μαζικού τουρισμού.

Σε αρκετές περιπτώσεις, οι ακτιβιστές έχουν επιλέξει έντονα συμβολικές μορφές δράσης. Τον Απρίλιο του 2024, κάτοικοι της Βαρκελώνης εκτόξευσαν νερό με νεροπίστολα προς τουριστικό λεωφορείο κοντά στη Σαγράδα Φαμίλια, σε εικόνες που έκαναν τον γύρο του κόσμου.

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Στη Μαγιόρκα, διαδηλωτές εισήλθαν σε πολυσύχναστη παραλία όπου παραθέριζαν επισκέπτες, κρατώντας πανό με συνθήματα όπως «Τουρίστες, γυρίστε σπίτι» και «Ας καταλάβουμε τις παραλίες μας».

Στις Καναρίες Νήσους, οι ακτιβιστές προχώρησαν ακόμη πιο μακριά, κολλώντας με ισχυρή κόλλα κουτιά κλειδιών που χρησιμοποιούνται σε καταλύματα τύπου Airbnb. Παράλληλα, άλλοι χρησιμοποίησαν ψεύτικη αστυνομική κορδέλα για να αποκλείσουν μονοπάτια που οδηγούν σε παραλίες, επιχειρώντας να αποτρέψουν την πρόσβαση των επισκεπτών.

Τα συνθήματα που κυριαρχούν στις κινητοποιήσεις αποτυπώνουν την αυξανόμενη κοινωνική δυσαρέσκεια. «Οι Καναρίες έχουν ένα όριο», «Σταματήστε τον υπερβολικό τουρισμό, αυτό είναι το σπίτι μας» και «Η δυστυχία μου είναι ο παράδεισός σας» συγκαταλέγονται στα πιο χαρακτηριστικά μηνύματα που έχουν καταγραφεί σε πανό και πλακάτ.

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Οι κινητοποιήσεις κλιμακώνονται την ώρα που η Ισπανία συνεχίζει να σημειώνει εντυπωσιακές επιδόσεις στον τουριστικό τομέα. Το 2024 η χώρα υποδέχθηκε αριθμό-ρεκόρ, φτάνοντας τα 94 εκατομμύρια ξένων επισκεπτών.

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Έως τον Αύγουστο του 2025, οι αφίξεις τουριστών είχαν ήδη αγγίξει τα 66,8 εκατομμύρια, καταγράφοντας αύξηση 3,9% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Ο Ισπανός υπουργός Τουρισμού Τζόρντι Χερέου είχε δηλώσει ότι δεν γνωρίζει αν η χώρα θα υπερβεί το ορόσημο των 100 εκατομμυρίων τουριστών, διευκρινίζοντας πάντως ότι δεν θεωρεί μια τέτοια προοπτική ανησυχητική, δεδομένου ότι τα τουριστικά έσοδα εξακολουθούν να ενισχύονται.

Από την άλλη πλευρά, περιβαλλοντικές οργανώσεις όπως η GOB υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση δεν έχει προχωρήσει σε ουσιαστικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που συνδέονται με τον μαζικό τουρισμό, προειδοποιώντας παράλληλα για νέα ρεκόρ αφίξεων και τη φετινή χρονιά.

Την ίδια ώρα, εκπρόσωποι του τουριστικού κλάδου εκφράζουν φόβους ότι οι εικόνες των διαδηλώσεων πλήττουν τη διεθνή εικόνα της Ισπανίας. Όπως αναφέρουν στελέχη της ταξιδιωτικής βιομηχανίας, ορισμένοι επισκέπτες αποφεύγουν πλέον συγκεκριμένους προορισμούς, φοβούμενοι εχθρικές αντιδράσεις.

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Μάλιστα, σύμφωνα με τη Daily Mail, ο Αμερικανός ταξιδιωτικός παράγοντας Μαρκ Μίντερ υποστήριξε ότι οι εικόνες με τουρίστες να δέχονται επιθέσεις με νεροπίστολα αποθάρρυναν αρκετούς Αμερικανούς από το να επισκεφθούν τη Βαρκελώνη. Παράλληλα, η βρετανική ταξιδιωτική ένωση ABTA εξέδωσε ειδικές κατευθυντήριες οδηγίες προς τα μέλη της για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να καθησυχάζουν πελάτες που εκφράζουν ανησυχίες για ταξίδια στην Ισπανία.