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Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας προειδοποίησε για αυξημένο κίνδυνο τρομοκρατικών επιθέσεων και συνέστησε στους Ισραηλινούς να αποφεύγουν συγκεκριμένες χώρες και πολυσύχναστα μέρη.

Οι αρχές ασφαλείας του Ισραήλ έλαβαν επιπλέον μέτρα για την ομαλή διεξαγωγή των επικείμενων εκλογών της 27ης Οκτωβρίου στη χώρα.

Οι επικεφαλής του στρατού, της αστυνομίας και της Σιν Μπετ συμφώνησαν σε συντονισμένες δράσεις για την ενίσχυση της εσωτερικής άμυνας και ασφάλειας.

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Σε κατάστασή συναγερμού και υψιστης ετοιμότητας έχει θετεί σήμερα το Ισραήλ αλλά και οι απανταχού κοινότητες Εβραίων, ανήμερα της επετείου της επιθεσης της 7ης Οκτωβρίου με το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας να προειδοποιεί για αυξημένο κίνδυνο επιθέσεων εναντίον Ισραηλινών και Εβραίων σε όλο τον κόσμο.

Η προειδοποίηση εκδόθηκε καθώς πραγματοποιούνται σε ολόκληρο το Ισραήλ εκδηλώσεις μνήμης για την τρίτη επέτειο της επίθεσης της Χαμάς.

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Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ προειδοποίησε ότι η επέτειος θεωρείται σημαντικό ορόσημο από τρομοκρατικές οργανώσεις και ότι ο κίνδυνος επιθέσεων έχει αυξηθεί.

Στην προειδοποίηση που δημοσιοποιήθηκε μέσω του Γραφείου του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπέντζαμιν Νετανιάχου αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Οι τρομοκρατικές οργανώσεις, με επικεφαλής το Ιράν και τους πληρεξουσίους του, τη Χαμάς και στοιχεία της παγκόσμιας τζιχαντιστικής τρομοκρατίας, θεωρούν αυτή την ημερομηνία σημαντικό ορόσημο».

Το Συμβούλιο κάλεσε τους Ισραηλινούς να αποφεύγουν την Ιορδανία, το Κατάρ, τη Σομαλιλάνδη και την Αίγυπτο, συμπεριλαμβανομένης της χερσονήσου του Σινά.

Όσοι ζουν ή βρίσκονται σε άλλε χώρες, καλούντια να αποφεύγουν να μιλούν εβραϊκά σε πολυσύχναστους χώρους, να μην πλησιάζουν διαδηλώσεις και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με τις αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επίσης, τους ζητήθηκε να μην δημοσιεύουν πληροφορίες που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν ότι έχουν υπηρετήσει στις ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας.

Ύψιστος βαθιμός επιφυλακής

Στο μεταξύ σε κρίσιμη σύσκεψη για την ασφάλεια ενόψει των εκλογών της 27ης Οκτωβρίου συμμετείχαν ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού, αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, ο αρχηγός της αστυνομίας Ντάνιελ Λεβί και ο επικεφαλής της Σιν Μπετ, Ντέιβιντ Ζίνι.

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Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Ζαμίρ στο Τελ Αβίβ και, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση, εντάχθηκε «στο πλαίσιο των προετοιμασιών για την ευαίσθητη περίοδο των επόμενων εβδομάδων» πριν από τις εκλογές.

Oι Times of Israel αποκαλύπτουν ότι κατά τη διάρκεια της σύσκεψης παρουσιάστηκαν οι τελευταίες εκτιμήσεις και πληροφορίες για την κατάσταση στα σύνορα και στο εσωτερικό της χώρας. Παράλληλα, συζητήθηκαν μέτρα για την «ενίσχυση και βελτίωση της άμυνας, την καταπολέμηση των τρομοκρατικών οργανώσεων και την αντιμετώπιση του εγκλήματος».

Οι τρεις επικεφαλής ανέφεραν ότι συμφώνησαν σε σειρά μέτρων τα οποία θα αξιοποιούν «το συγκριτικό πλεονέκτημα κάθε οργανισμού, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή των επικείμενων εκλογών».

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