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Συναγερμός σήμανε το βράδυ του Σαββάτου 10 Οκτωβρίου στην Κωνσταντινούπολη, όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε νοσοκομείο, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει η εκκένωση των ασθενών που βρίσκονταν μέσα στο κτίριο.

Η φωτιά ξέσπασε στο νοσοκομείο Εκπαίδευσης και Έρευνας Ανώτατης Εξειδίκευσης Koşuyolu, στην Κωνσταντινούπολη και προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των αρχών, καθώς προτεραιότητα δόθηκε στην ασφαλή απομάκρυνση των νοσηλευομένων, όπως μεταδίδει η Haberler.com.

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Στο σημείο έφτασαν πυροσβέστες και άλλες ομάδες έκτακτης ανάγκης. Η φωτιά τελικά κατασβέστηκε χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστών.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο κτίριο των εξωτερικών ιατρείων του νοσοκομείου. Ακολούθησε η διαδικασία εκκένωσης του κτηρίου. Μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί επίσημη ανακοίνωση σχετικά με τα αίτια της πυρκαγιάς ή για το αν υπάρχουν τραυματισμοί.