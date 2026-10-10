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Συναγερμός σήμανε το βράδυ του Σαββάτου 10 Οκτωβρίου στην Κωνσταντινούπολη, όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε νοσοκομείο, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει η εκκένωση των ασθενών που βρίσκονταν μέσα στο κτίριο.

Η φωτιά ξέσπασε στο νοσοκομείο Εκπαίδευσης και Έρευνας Ανώτατης Εξειδίκευσης Koşuyolu, στην Κωνσταντινούπολη και προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των αρχών, καθώς προτεραιότητα δόθηκε στην ασφαλή απομάκρυνση των νοσηλευομένων, όπως μεταδίδει η Haberler.com.

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Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi idari binasının çatısında çıkan yangına ekiplerimiz müdahale ediyor. https://t.co/oq0tK35L5v — İstanbul İtfaiyesi (@ibbitfaiye) October 10, 2026

Στο σημείο έφτασαν πυροσβέστες και άλλες ομάδες έκτακτης ανάγκης. Η φωτιά τελικά κατασβέστηκε χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστών.

SON DAKİKA | Hastane çatısında yangın çıktı: Hastalar tahliye ediliyor… İstanbul Kartal’da bulunan Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin çatısında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahaleye başladı. Öte yandan hastanedeki hastaların tahliyesine başlandı. https://t.co/17cWB0JT1h — Aykırı (@aykiri) October 10, 2026

Το περιστατικό σημειώθηκε στο κτίριο των εξωτερικών ιατρείων του νοσοκομείου. Ακολούθησε η διαδικασία εκκένωσης του κτηρίου. Μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί επίσημη ανακοίνωση σχετικά με τα αίτια της πυρκαγιάς ή για το αν υπάρχουν τραυματισμοί.