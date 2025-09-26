Συνελήφθη ο Τσάρλς Μοουεσίγκουα (Charles Mwesigwa), ο Ουγκαντέζος πρώην οδηγός λεωφορείου στο Λονδίνο, ο οποίος φέρεται να ήταν ο επικεφαλής κυκλώματος σεξουαλικής εκμετάλλευσης νεαρών γυναικών, προκειμένου να συμμετέχουν στα λεγόμενα porta potty πάρτυ του Ντουμπάι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, του οποίου η δημοσιογραφική έρευνα αποκάλυψε τη δράση του Μοουεσίγκουα, ο οποίος στρατολογούσε τις γυναίκες, αφού τους υποσχόταν ότι θα εργαστούν σε ξενοδοχεία ή σούπερ μάρκετ, όμως μόλις έφταναν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ).

Οι γυναίκες προέρχονταν κυρίως από την Ουγκάντα και μόλις έφταναν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα βρίσκονταν εγκλωβισμένες σε ένα κύκλωμα πορνείας και τα πάρτι porta potty.



Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του ειδησεογραφικού μέσου, ο Μοουεσίγκουα έχει συλληφθεί στο Ντουμπάι, χωρίς, ωστόσο να είναι σαφείς οι κατηγορίες που τον βαραίνουν. Μάλιστα, η Interpol της Ουγκάντα φέρεται να εξέδωσε ερυθρά αναγγελία για τη σύλληψή του.



Η πρεσβεία της Ουγκάντας στην πρωτεύουσα των ΗΑΕ, Αμπού Ντάμπι, εξέδωσε την περασμένη εβδομάδα μια δήλωση στην οποία ανέφερε ότι «οι έρευνες για την εμπορία ανθρώπων συνεχίζονται και έχουν ληφθεί μέτρα από τις αρχές των ΗΑΕ».

Δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους



Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι γυναίκες υποχρεώνονταν να αποπληρώσουν τεράστια χρέη που ο ίδιος τους «φόρτωνε», δήθεν για αεροπορικά εισιτήρια, βίζες και έξοδα διαμονής.



Σε σύντομο διάστημα, οι οφειλές τους εκτοξεύονταν σε δεκάδες χιλιάδες δολάρια, αναγκάζοντάς τες να ικανοποιούν ακόμη και τις πιο ακραίες επιθυμίες πλούσιων πελατών – κυρίως λευκών Ευρωπαίων, όπως ανέφεραν θύματα.



Μία γυναίκα αποκάλυψε ότι πελάτες ζητούσαν εξευτελιστικές και βίαιες πράξεις, ενώ άλλες κατήγγειλαν αδιαφορία από την τοπική αστυνομία, η οποία φέρεται να απαντούσε: «Δεν θέλουμε να μπλεχτούμε σε προβλήματα Αφρικανών».



Το όνομα του Τσάρλς Μοουεσίγκουα συνδέεται και με δύο μυστηριώδεις θανάτους Ουγκαντέζων γυναικών, της Μονίκ Κουράντζι και της Κέιλα Μπιρούντζι, που βρέθηκαν νεκρές μετά από πτώση από πολυώροφα κτίρια στο Ντουμπάι.

Παρότι οι αρχές μίλησαν για αυτοκτονίες, συγγενείς και φίλοι καταγγέλλουν ότι οι υποθέσεις δεν διερευνήθηκαν σωστά, ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι ο Τσάρλς Μοουεσίγκουα διαχειριζόταν τα διαμερίσματα όπου διέμεναν.



Σε μία περίπτωση μάλιστα, συγγενής της Μονίκ τον αντιμετώπισε και εκείνος φέρεται να είπε: «(Δεν είναι) η πρώτη που πεθαίνει. Και δεν θα είναι η τελευταία».



Το δίκτυο, όπως προκύπτει, λειτουργούσε με πλήρη μυστικότητα. Ο Τσάρλς Μοουεσίγκουα χρησιμοποιούσε διαφορετικά ονόματα, πλήρωνε για «προστασία» σε νυχτερινά κέντρα και φρόντιζε τα συμβόλαια για σπίτια και αυτοκίνητα να μην εμφανίζονται ποτέ στο δικό του όνομα.



«Οι γυναίκες μπορούν να κάνουν ό, τι θέλουν οι πελάτες»



Σε συνομιλία με ρεπόρτερ του BBC που δεν είχε αποκαλύψει την ιδιότητά του, μάλιστα, μίλησε ανοιχτά για «25 κορίτσια διαθέσιμα» με αμοιβή από 1.000 δολάρια τη βραδιά, ενώ για «πιο τρελά πράγματα» η τιμή ανέβαινε σημαντικά.



Είπε επίσης ότι οι γυναίκες μπορούσαν να κάνουν «σχεδόν τα πάντα» που ήθελαν οι πελάτες.

Ο ίδιος έδειχνε ατάραχος, λέγοντας: «Θα μπορούσα να κερδίσω το λαχείο και πάλι θα έκανα αυτή τη δουλειά… είναι πια κομμάτι μου».



Η υπόθεση φωτίζει ένα ευρύτερο φαινόμενο: χιλιάδες νέοι από την Ουγκάντα και άλλες αφρικανικές χώρες αναζητούν εργασία στον Κόλπο, τροφοδοτώντας μια τεράστια βιομηχανία «εξαγωγής εργατικού δυναμικού», με κίνδυνο όμως να βρεθούν σε κυκλώματα εκμετάλλευσης.