Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα μιλούσε με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλάντιμιρ Πούτιν, την Πέμπτη, ανέφερε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, μία ημέρα πριν την επίσκεψη του Ουκρανού προέδρου Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο.

Ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι αναμένεται να ζητήσει επιπλέον βοήθεια από τις ΗΠΑ στον πόλεμο εναντίον της Ρωσίας. Ένα από τα πλέον «φλέγοντα» ζητήματα στο συγκεκριμένο πεδίο είναι το αν η Ουκρανία θα παραλάβει αμερικανικούς πυραύλους cruise μακράς εμβέλειας τύπου Tomahawk- ενδεχόμενο που έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση της Ρωσίας.

