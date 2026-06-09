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Νέα στοιχεία για το παρασκήνιο της αιφνιδιαστικής κατάπαυσης πυρός μεταξύ Ιράν και Ισραήλ φέρνει στο φως δημοσίευμα του ιρανικού πρακτορείου Tasnim, το οποίο διατηρεί στενούς δεσμούς με τους Φρουρούς της Επανάστασης και αναπαράχθηκε από τον ισραηλινό ιστότοπο Kan.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που επικαλείται το δημοσίευμα, η Τεχεράνη αποφάσισε να αναστείλει τις στρατιωτικές της επιχειρήσεις έπειτα από συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων ύψους 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, τα οποία παρέμεναν δεσμευμένα στο εξωτερικό.

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Κατά τις ίδιες πηγές, το ποσό μεταφέρθηκε αεροπορικώς από το Αμπού Ντάμπι στην Τεχεράνη, ενώ το αμερικανικό μήνυμα που συνόδευε τη διαδικασία περιλάμβανε και διαβεβαιώσεις ότι το Ισραήλ θα περιορίσει τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις στον Λίβανο.

Οι επαφές μεταξύ των δύο πλευρών φέρεται να πραγματοποιήθηκαν μέσω διαμεσολάβησης του Κατάρ, το οποίο ανέλαβε τη μεταφορά των σχετικών μηνυμάτων. Το αεροσκάφος που μετέφερε τα αποδεσμευμένα κεφάλαια προσγειώθηκε το πρωί της Τρίτης στην ιρανική πρωτεύουσα, παρά τους περιορισμούς που εξακολουθούσαν να ισχύουν στον εναέριο χώρο της χώρας.

Υπενθυμίζεται ότι τα συνολικά ιρανικά περιουσιακά στοιχεία που παραμένουν δεσμευμένα σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τρίτων χωρών υπολογίζονται σε περίπου 24 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η κλιμάκωση που προηγήθηκε

Η συμφωνία ήρθε μετά από ένα διήμερο έντονης στρατιωτικής αντιπαράθεσης. Την Κυριακή και τις πρώτες ώρες της Δευτέρας καταγράφηκε ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, με αφορμή ισραηλινό πλήγμα στην περιοχή Νταχίγια της Βηρυτού, προπύργιο της Χεζμπολάχ.

Μετά την αποδέσμευση των κεφαλαίων, η διοίκηση έκτακτης ανάγκης των Φρουρών της Επανάστασης ανακοίνωσε την αναστολή των επιχειρήσεων των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι η απόφαση δεν συνιστά οριστική αποκλιμάκωση.

«Ανακοινώνουμε την αναστολή των επιχειρήσεων των ενόπλων δυνάμεων, αλλά εάν η επιθετικότητα συνεχιστεί, συμπεριλαμβανομένου του νότιου Λιβάνου, θα ακολουθήσουν πολύ πιο αυστηρά και συντριπτικά μέτρα», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι οι επιθέσεις κατά του Ισραήλ αποτέλεσαν απάντηση στο πλήγμα που πραγματοποιήθηκε στη Νταχίγια.

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Το μήνυμα Νετανιάχου

Λίγες ώρες αργότερα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, επιβεβαίωσε με τηλεοπτικό διάγγελμα την προσωρινή παύση των ισραηλινών επιχειρήσεων κατά του Ιράν.

Ωστόσο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έσπευσε να υπογραμμίσει ότι η χώρα του δεν πρόκειται να αποδεχθεί νέα δεδομένα ασφαλείας στην περιοχή, δηλώνοντας πως «τις τελευταίες 24 ώρες το Ιράν και η Χεζμπολάχ προσπάθησαν να μας επιβάλουν μια νέα εξίσωση», κάτι που χαρακτήρισε «απαράδεκτο και ανυπόφορο».

Οι εξελίξεις καταδεικνύουν ότι, παρά τη συμφωνία για προσωρινή αποκλιμάκωση, η ένταση παραμένει υψηλή και το ενδεχόμενο νέας αναζωπύρωσης της σύγκρουσης δεν μπορεί να αποκλειστεί, ιδιαίτερα εάν υπάρξουν νέα επεισόδια είτε στο μέτωπο του Λιβάνου είτε στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

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