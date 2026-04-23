Ρομποτικό μάχης “Platform-M” – ένα σύστημα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για περιπολίες όσο και για επιθετικές επιχειρήσεις

Στο πλαίσιο εκπαίδευσης του κινεζικού στρατού και των εξελίξεων στο ουκρανικό μέτωπο, αναδεικνύεται μια νέα πραγματικότητα στις στρατιωτικές επιχειρήσεις, όπου drones, ρομποτικά συστήματα και μη επανδρωμένα οχήματα αναλαμβάνουν όλο και περισσότερους ρόλους, μετασχηματίζοντας τον τρόπο διεξαγωγής του πολέμου.

Εκπαίδευση σε στρατιωτική βάση του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού (PLA) της Κίνας

Σε ένα διευρυμένο πεδίο εκπαίδευσης αστικού πολέμου σε βάση του Στρατού του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού (PLA) της Κίνας, το μέλλον των πολεμικών επιχειρήσεων αρχίζει να διαμορφώνεται – όχι με μαζικές επιθέσεις πεζικού, αλλά με σμήνη drones, ρομποτικά «σκυλιά» και μη επανδρωμένα χερσαία οχήματα (UGVs) που επιχειρούν σε απόλυτο συντονισμό με ανθρώπινους στρατιώτες.

Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε σε μια σχολαστικά κατασκευασμένη εικονική πόλη, με πολυώροφα κτίρια, στενά και περίπλοκα δρομάκια και συνηθισμένα εμπόδια μάχης, όπως συρματοπλέγματα, τσιμεντένια οδοφράγματα και οχυρωμένα καταφύγια.

Η χρήση μικρών τακτικών drones, UGVs και τετράποδων ρομπότ ενίσχυσε την αντίληψη κατάστασης των στρατιωτών, επιτρέποντας διακριτική αναγνώριση σε επικίνδυνες ζώνες που μέχρι πρότινος θεωρούνταν υπερβολικά ριψοκίνδυνες για ανθρώπινους ανιχνευτές.

Με την έναρξη της φάσης παραβίασης και εφόδου/επίθεσης, drones κρούσης FPV και UGVs φορτωμένα με εκρηκτικά ηγήθηκαν της προέλασης, εξουδετερώνοντας εμπόδια και ανοίγοντας σημεία εισόδου. Ταυτόχρονα, περιφερόμενα πυρομαχικά («loitering munitions») έπληξαν με ακρίβεια οχυρωμένες θέσεις, εξουδετερώνοντας αμυντικές εγκαταστάσεις από αέρος.

Ένα ερπυστριοφόρο UGV αναγνώρισης και κρούσης επέδειξε υψηλή κινητικότητα σε αστικό περιβάλλον, ενώ το αρθρωτό οπλικό του σύστημα – που περιλάμβανε πολυβόλο, φορητό εκτοξευτή ρουκετών και αντιαρματικό κατευθυνόμενο πύραυλο – παρείχε ευέλικτη και άμεση υποστήριξη πυρός στο προελαύνον πεζικό.

«Η διάσπαση των εξωτερικών αμυντικών γραμμών ήταν πάντα η πιο δύσκολη και κοστοβόρα φάση των επιθετικών επιχειρήσεων. Πλέον, αξιοποιούμε οικονομικά αποδοτικά μη επανδρωμένα συστήματα για να ανοίγουμε τον δρόμο: στόχοι σε μεγάλο ύψος αντιμετωπίζονται από εναέρια drones, χαμηλού προφίλ απειλές από μη επανδρωμένα χερσαία οχήματα και κινούμενοι στόχοι εξουδετερώνονται με εκτοξευτές ρουκετών. Αυτό όχι μόνο μειώνει σημαντικά τις απώλειες, αλλά επιτρέπει και συνδυασμένη, πολυεπίπεδη καταστροφή των εμποδίων», δήλωσε ο στρατιώτης Λιανγκ Τζιαγίνγκ από τη μονάδα που συμμετείχε στην άσκηση.

Καθώς η άσκηση προχωρούσε, τα στρατεύματα εισχωρούσαν βαθύτερα στον αστικό ιστό. Από αέρος, οπλισμένα drones τύπου «hunter-killer» παρείχαν επιτήρηση και κάλυψη, ενώ στο έδαφος ομάδες ρομποτικών «λύκων» εκτελούσαν πλευρικούς ελιγμούς και κατασταλτικά πυρά. Οι μονάδες πεζικού κινούνταν σε πλήρη συγχρονισμό με τα υποστηρικτικά μη επανδρωμένα οχήματα, δημιουργώντας ένα στενά ολοκληρωμένο δίκτυο μάχης.

Πόλεμος στην Ουκρανία

Πάνω από 4 χρόνια πολέμου έχουν καταστήσει την Ουκρανία παγκόσμιο ηγέτη στα drones και στα ρομποτικά συστήματα μάχης. Η στρατηγική βασίζεται έντονα στην τεχνολογία και τα δεδομένα, με εκατοντάδες εταιρείες να συμμετέχουν σε κυβερνητικά προγράμματα ανάπτυξης drones.

Ο στόχος είναι η αναγνώριση όλων των εναέριων απειλών σε πραγματικό χρόνο και η αναχαίτιση τουλάχιστον του 95% των πυραύλων και drones, καθώς και η δημιουργία «ζώνης εξόντωσης» 15–20 χιλιομέτρων κατά μήκος του μετώπου, όπου drones και ρομπότ θα επιχειρούν συνεχώς.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ισχυρίστηκε την Τρίτη ότι drones και ρομπότ πραγματοποίησαν πάνω από 22.000 αποστολές τους τελευταίους τρεις μήνες. «Οι ζωές σώθηκαν πάνω από 22.000 φορές, όταν ένα ρομπότ μπήκε στις πιο επικίνδυνες περιοχές αντί για έναν στρατιώτη», είπε σε ομιλία του.

Cursed Empire operators in the Konstantinovsky direction destroyed 13 Ground Robotic Complexes, which the occupiers used to transport logistics, two FPV drones, and seven antennas and electronic warfare systems. pic.twitter.com/m703RfT4Kq — ✝ ⚔️ Hunter UA ✠ 🇺🇸🇺🇦 (@UaCoins) April 20, 2026

Ο Ρόμπερτ Τόλαστ, ειδικός χερσαίου πολέμου στο Royal United Services Institute, δήλωσε ότι οι εξελίξεις αυτές «θα τροφοδοτήσουν έντονη συζήτηση για το αν αυτά τα ρομπότ είναι το μέλλον του πολέμου ή όχι». Είπε ότι τα επίγεια drones πιθανότατα δυσκολεύονται να κρατήσουν εδάφη, αλλά «σώζουν ζωές σε εκκενώσεις τραυματιών, ανεφοδιασμό, αποναρκοθέτηση και όλο και περισσότερο σε μάχη».

Τα ουκρανικά μέτωπα παρακολουθούνται συνεχώς από drones, τα οποία αποτελούν σοβαρή απειλή για το πεζικό. Για αυτόν τον λόγο, οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν στραφεί στην ανάπτυξη επίγειων drones και ρομποτικών συστημάτων, δηλαδή τηλεκατευθυνόμενων οχημάτων με τροχούς ή ερπύστριες. Αρχικά χρησιμοποιήθηκαν για ανεφοδιασμό και εκκένωση τραυματιών, όμως πλέον αξιοποιούνται και σε επιθετικές αποστολές.

Machines take over the battlefield in Ukraine – now the Russians surrender to killer robots Remote-controlled killer robots have taken the battlefield in Ukraine, and they can change the course of the war,



— benny 🇩🇰 🇫🇴 🇬🇱 🇪🇺 🇺🇦 (@benny0692698414) March 10, 2026

Είναι δυσκολότερα στον εντοπισμό, λειτουργούν σε κάθε καιρική συνθήκη και μπορούν να μεταφέρουν μεγαλύτερα φορτία. Επιπλέον, διαθέτουν αντοχή και αυτονομία. Σύμφωνα με αναφορές, ρομπότ εξοπλισμένο με πολυβόλο κατάφερε να αναχαιτίσει ρωσική προέλαση για 45 ημέρες, με ελάχιστη συντήρηση και περιοδική φόρτιση μπαταρίας.

Η Ουκρανία πλέον εξάγει τεχνογνωσία σε χώρες της Μέσης Ανατολής, που βλέπουν ότι ακριβά συστήματα αεράμυνας καταρρίπτουν φθηνά drones.

Ο Ζελένσκι έχει επισκεφθεί αρκετές χώρες προσφέροντας συνεργασία σε αντάλλαγμα για υποστήριξη.

Το επόμενο μεγάλο βήμα είναι η τεχνητή νοημοσύνη, με ανάπτυξη συστημάτων για μη επανδρωμένα οχήματα. «Η τελική απόφαση πρέπει πάντα να λαμβάνεται από άνθρωπο», δήλωσε στο CNN ο Μικόλα Ζινκέβιτς, διοικητής της ουκρανικής μονάδας «NC13» της 3ης Ξεχωριστής Επιθετικής Ταξιαρχίας της Ουκρανίας, η οποία χειρίζεται επίγεια ρομποτικά συστήματα κρούσης.

«Η ανθρώπινη ζωή είναι ανεκτίμητη, ενώ τα ρομπότ δεν αιμορραγούν. Γι’ αυτό πρέπει να αναπτυχθούν ταχύτερα και σε μεγαλύτερη κλίμακα» κατέληξε ο ίδιος.

(Με πληροφορίες από ΕΡΤ, CNN, Reuters)

