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Εκατοντάδες επισκέπτες πλησιάζουν επικίνδυνα το ζώο για φωτογραφίες, προκαλώντας του στρες και δημιουργώντας σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια όλων.

Το ζώο παρουσιάζει έντονη δραστηριότητα σε κατοικημένες περιοχές, προκαλώντας ζημιές σε οχήματα και περιφράξεις κατά το στάδιο της φυσιολογικής ανάπτυξής του.

Οι προσπάθειες των αρμόδιων υπηρεσιών να οδηγήσουν τον Νιλ πίσω στη θάλασσα απέτυχαν, ενώ η μεταφορά του σε άλλη περιοχή θεωρείται αβέβαιη.

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Οι αρχές της Τασμανίας, ενός μεγάλου νησιού που βρίσκεται περίπου 200 χιλιόμετρα νότια της Αυστραλίας, προειδοποιούν ότι ένας viral θαλάσσιος ελέφαντας, γνωστός ως «Νιλ» ενδέχεται να χρειαστεί να υποβληθεί σε ευθανασία εφόσον οι πολίτες εξακολουθούν να τον πλησιάζουν.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του skynews.com.au, o Νιλ έχει τραβήξει το ενδιαφέρον σε χιλιάδες επισκέπτες που συρρέουν μαζικά σε μία μικρή πόλη του νησιού, προκειμένου να τον δουν από κοντά και να τον απαθανατίσουν με τα κινητά τους τηλέφωνα.

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Neil the Seal, the internet's favorite 5-year-old southern elephant seal, is back.



He has spent his vacation growing into a massive 1,000-kilogram (one-tonne) subadult and he is currently treating Tasmanian infrastructure like his personal playground. pic.twitter.com/ss1JrAzubf — Massimo (@Rainmaker1973) July 1, 2026

Το άγριο ζώο αποχωρίστηκε την μητέρα του όταν ήταν ακόμα μικρό και ως εκ τούτου δεν πρόλαβε να κοινωνικοποιηθεί φυσιολογικά, όπως συμβαίνει σε αυτές τις ηλικίες.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα social media, δείχνουν τον θαλάσσιο ελέφαντα, που ζυγίζει περίπου έναν τόνο, να ξαπλώνει στη μέση του δρόμου, να πέφτει πάνω σε οχήματα και να προκαλεί ζημιές σε περιφράξεις.

Went to visit Neil The Seal today! What a legend 🦭 pic.twitter.com/0zPAXGqGRN — Clare Pettit (@cpat13) July 2, 2026

Η θαλάσσια οικολόγος Σοφία Βόλτσκε εξηγεί ότι η συμπεριφορά αυτή είναι απολύτως συμβατή με το αναπτυξιακό στάδιο στο οποίο βρίσκεται. «Ο Νιλ βρίσκεται στη φάση της υποενήλικης ανάπτυξης, κατά την οποία ωριμάζει», δήλωσε.

«Όταν οι φώκιες βγαίνουν στη στεριά, συνηθίζουν να παίζουν μεταξύ τους, προτάσσοντας τα στήθη τους. Ουσιαστικά αυτό κάνει και ο Νιλ με αυτοκίνητα, φράχτες και κολώνες.» Ο Νιλ έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής στο διαδίκτυο, με βίντεο και φωτογραφίες του να γίνονται viral.

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Neil the Seal, the internet's favorite 5-year-old southern elephant seal, is back. He has spent his vacation growing into a massive 1,000-kilogram (one-tonne) subadult and he is currently treating Tasmanian infrastructure like his personal playground.pic.twitter.com/fWTmHE7bnG — Massimo (@Rainmaker1973) June 29, 2026

Ωστόσο, οι τοπικές αρχές εκφράζουν ανησυχία ότι η μεγάλη δημοσιότητα μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για το ίδιο το ζώο. Υπάλληλοι της Υπηρεσίας Πάρκων και Άγριας Ζωής προσπάθησαν, χωρίς επιτυχία, να οδηγήσουν τον Νιλ πίσω στη θάλασσα χρησιμοποιώντας ξύλινες ασπίδες και ένα σχοινί, προκαλώντας επικρίσεις από ορισμένους πολίτες.

«Δεν είναι δυνατόν να παραμείνει στο σημείο, καθώς κινδυνεύει να παρασυρθεί από όχημα, ενώ παράλληλα δημιουργεί κινδύνους για οδηγούς και πεζούς», ανέφερε εκπρόσωπος του Υπουργείου Φυσικών Πόρων.

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Στο σημείο συγκεντρώνονται έως και 1.000 άνθρωποι την ημέρα για να δουν από κοντά τον Νιλ, ενώ πολλοί πλησιάζουν επικίνδυνα για να βγάλουν selfies, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο τους ίδιους όσο και το ζώο. Οι αρχές καλούν τους επισκέπτες να διατηρούν αποστάσεις.

«Κατανοούμε ότι ο κόσμος ενθουσιάζεται βλέποντας τον Νιλ από κοντά, όμως πρέπει να θυμόμαστε ότι πρόκειται για ένα άγριο ζώο και όχι για κατοικίδιο», δήλωσε ο επικεφαλής του τμήματος Υγείας Άγριας Ζωής και Θαλάσσιων Ειδών της Υπηρεσίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (NRE), Κρις Κάρλαϊον.

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«Η στενή επαφή μπορεί να του προκαλέσει στρες και να οδηγήσει σε αμυντική συμπεριφορά, αυξάνοντας τον κίνδυνο τραυματισμού τόσο για τους ανθρώπους όσο και για το ίδιο το ζώο.»

Όπως πρόσθεσε, «υπάρχει ο κίνδυνος να αγαπήσουμε τον Νιλ μέχρι θανάτου. Έχουμε δει αντίστοιχες περιπτώσεις σε διάφορα μέρη του κόσμου, όπου μεγάλα και δυνητικά επικίνδυνα άγρια ζώα οδηγήθηκαν σε ευθανασία επειδή η επικίνδυνη συμπεριφορά του κοινού δημιούργησε μη διαχειρίσιμους κινδύνους για την ασφάλεια».

Η μεταφορά του σε άλλη περιοχή εξετάστηκε επίσης ως ενδεχόμενο, ωστόσο οι ειδικοί εκτιμούν ότι πιθανότατα θα επιστρέψει στην ίδια παραλία.

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Πηγή: skynews.com.au

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