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Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο 39χρονος Νοτιοκορεάτης Teahong Kim αναρτά στο TikTok βίντεο όπου ερμηνεύει ελληνικά λαϊκά τραγούδια μέσα από το αυτοκίνητό του.

Ο ίδιος εργάζεται στον τομέα της τεχνολογίας και δεν γνωρίζει την ελληνική γλώσσα, παρόλο που τραγουδά επιτυχίες γνωστών καλλιτεχνών.

Η Κατερίνα Λιόλιου αναδημοσίευσε βίντεο με την ερμηνεία του, γεγονός που ο ίδιος χαρακτήρισε ως μια ονειρική εμπειρία για τον ίδιο.

Ο Kim ήρθε σε επαφή με την ελληνική μουσική κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη χώρα πριν από δύο χρόνια.

Η ενασχόλησή του με το ελληνικό ρεπερτόριο περιλαμβάνει τραγούδια καλλιτεχνών όπως η Άννα Βίσση, ο Νίκος Οικονομόπουλος και ο Γιώργος Μαζωνάκης.

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Ο Teahong Kim είναι 39χρονος Νοτιοκορεάτης που εργάζεται στον χώρο της τεχνολογίας και τραγουδά ελληνικά λαϊκά στο TikTok (@korean_hong), χωρίς να μιλά ελληνικά, σύμφωνα με το Greek City Times. Τραβά τα βίντεο καθισμένος στο αυτοκίνητό του, στη Νότια Κορέα.

Ένα από αυτά έφτασε μέχρι την Κατερίνα Λιόλιου, η οποία το αναδημοσίευσε στον λογαριασμό της. Ο ίδιος είπε ότι το να δει τη διασκευή του εκεί ήταν σαν όνειρο. Η ιστορία του έγινε γνωστή στην Ελλάδα από συνέντευξή του στο «Πρωινό» του ANT1.

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Ποια τραγούδια έχει διασκευάσει;

Το βίντεο που ανέβασε η Λιόλιου ήταν η «Παγκόσμια μέρα του ψεύτη». Ακολούθησε ο «Λογαριασμός», όπου κρατούσε μια απόδειξη, σαν λογαριασμό, ενώ τραγουδούσε στο τιμόνι.

Έχει τραγουδήσει και το «Σαν ήμουνα παιδί» του Γιώργου Μαζωνάκη. Είπε ότι την πρώτη φορά που το άκουσε έβαλε τα κλάματα, χωρίς να μπορεί να εξηγήσει γιατί.

Πώς γνώρισε την ελληνική μουσική;

Πριν από περίπου δύο χρόνια επισκέφθηκε την Ελλάδα, και φίλοι του τον σύστησαν στην ελληνική μουσική. Ένα από τα πρώτα τραγούδια που αγάπησε ήταν το «Δώδεκα» της Άννας Βίσση. Μετά, οι προτάσεις του YouTube τον έφεραν και στον Νίκο Οικονομόπουλο.

Τι σχέση έχει με τον Γιώργο Μαζωνάκη;

Ο Teahong Kim δεν ήξερε σχεδόν τίποτα για τον Μαζωνάκη μέχρι τον θάνατό του, το 2026, σε ηλικία 54 ετών. Τότε ρώτησε φίλους του στην Ελλάδα ποιος ήταν ο τραγουδιστής και τι άνθρωπος ήταν. Ένας φίλος του πρότεινε το «Σαν ήμουνα παιδί», το τραγούδι που διασκεύασε στη συνέχεια.

Αυτό που αγαπά περισσότερο, όπως είπε, είναι τα λαϊκά.

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