Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης επέβαλε το 2003 πρόστιμο 100.000 ευρώ στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA για τη μετάδοση μιας σκηνής με φιλί μεταξύ δύο ανδρών στη σειρά «Κλείσε τα μάτια».

Η απόφαση αυτή βασίστηκε σε αιτιάσεις περί προστασίας των ανηλίκων και ποιότητας του προγράμματος, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις για τον περιορισμό της καλλιτεχνικής έκφρασης.

Στις 28 Νοεμβρίου 2006, το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε οριστικά το πρόστιμο, κρίνοντας ότι η επίμαχη σκηνή δεν περιείχε χυδαία στοιχεία και προβλήθηκε σε κατάλληλη ώρα.

Το δικαστήριο υποστήριξε τον σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, καθιερώνοντας ένα σημαντικό νομικό προηγούμενο για την ελευθερία της τηλεοπτικής μυθοπλασίας και την ισότιμη απεικόνιση των σχέσεων.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Στις 28 Νοεμβρίου 2006, το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε ένα πρόστιμο που είχε προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις και είχε ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση για την ελευθερία της καλλιτεχνικής έκφρασης στην ελληνική τηλεόραση.

Ήταν το πρόστιμο των 100.000 ευρώ που είχε επιβάλει το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης στο MEGA για μια σκηνή της επιτυχημένης σειράς «Κλείσε τα μάτια», του Χριστόφορου Παπακαλιάτη.

Advertisement

Advertisement

Η επίμαχη σκηνή περιλάμβανε ένα φιλί ανάμεσα σε δύο άνδρες.

Σήμερα, περισσότερο από δύο δεκαετίες αργότερα, η υπόθεση μοιάζει να ανήκει σε μια άλλη εποχή. Τότε, όμως, αποτέλεσε αντικείμενο έντονης αντιπαράθεσης, με διαστάσεις που ξεπερνούσαν κατά πολύ τα όρια ενός τηλεοπτικού επεισοδίου.

Το MEGA, ο Παπακαλιάτης και η σκηνή που προκάλεσε θύελλα

Το «Κλείσε τα μάτια» προβλήθηκε από το MEGA την περίοδο 2003-2004, με δημιουργό και πρωταγωνιστή τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη.

Η σειρά πραγματευόταν ερωτικές και οικογενειακές σχέσεις, προσωπικά αδιέξοδα και κοινωνικές αντιφάσεις, με έναν τρόπο που συχνά ξεπερνούσε τις συμβάσεις της ελληνικής τηλεοπτικής μυθοπλασίας.

Σε ένα από τα επεισόδια, οι ηθοποιοί Κώστας Κάππας και Περικλής Ασημακόπουλος εμφανίστηκαν να ανταλλάσσουν ένα φιλί.

Advertisement

Δεν επρόκειτο για σκηνή πορνογραφικού περιεχομένου ή απεικόνιση σεξουαλικής πράξης. Ήταν μια σκηνή ερωτικής οικειότητας, ενταγμένη στην εξέλιξη της μυθοπλασίας.

Κι όμως, αποτέλεσε αφορμή για την επιβολή μιας ιδιαίτερα βαριάς διοικητικής κύρωσης.

Γιατί το ΕΣΡ επέβαλε πρόστιμο 100.000 ευρώ

Advertisement

Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, με την απόφαση 371 της 11ης Νοεμβρίου 2003, επέβαλε στο MEGA πρόστιμο ύψους 100.000 ευρώ.

Η υπόθεση εξετάστηκε με επίκληση των κανόνων για την ποιότητα των τηλεοπτικών προγραμμάτων και την προστασία των ανηλίκων.

Η παρουσίαση της ομόφυλης ερωτικής σχέσης αντιμετωπίστηκε ως στοιχείο που, κατά την κρίση της τότε πλειοψηφίας του ΕΣΡ, μπορούσε να δημιουργήσει πρόβλημα ως προς την καταλληλότητα του προγράμματος.

Advertisement

Αυτό ακριβώς ήταν και το επίμαχο σημείο: κατά πόσο ένα φιλί μεταξύ δύο ανθρώπων του ίδιου φύλου μπορούσε να αντιμετωπιστεί διαφορετικά από μια αντίστοιχη σκηνή μεταξύ άνδρα και γυναίκας.

Η απόφαση προκάλεσε αντιδράσεις από ανθρώπους του πολιτισμού, οργανώσεις δικαιωμάτων και πολίτες που θεώρησαν ότι η επιβολή του προστίμου αποτελούσε διάκριση με βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό.

Υπήρξε καταγγελία; Ποιος ζήτησε την τιμωρία του MEGA;

Advertisement

Ένα από τα ενδιαφέροντα ερωτήματα της υπόθεσης αφορά τον τρόπο με τον οποίο ενεργοποιήθηκε το ΕΣΡ.

Advertisement

Η Αρχή είχε τη δυνατότητα να εξετάζει τηλεοπτικό περιεχόμενο τόσο έπειτα από καταγγελίες όσο και στο πλαίσιο των εποπτικών της αρμοδιοτήτων.

Ωστόσο, από τα στοιχεία που έχουμε έως τώρα, δεν προκύπτει με ασφάλεια η ταυτότητα συγκεκριμένου καταγγέλλοντος ούτε αν η διαδικασία ξεκίνησε αποκλειστικά από καταγγελία.

Το βέβαιο είναι ότι η απόφαση του ΕΣΡ απέκτησε ευρύτερο συμβολισμό: μια ανεξάρτητη διοικητική αρχή είχε επιβάλει σημαντική οικονομική κύρωση σε τηλεοπτικό σταθμό για την προβολή μιας ομόφυλης ερωτικής σκηνής.

Advertisement

Η ιστορική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας

Τρία χρόνια μετά την επιβολή του προστίμου, το Δ΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας ακύρωσε την απόφαση του ΕΣΡ.

Το δικαστήριο έκρινε ότι η απλή παρουσίαση της ερωτικής επιθυμίας μεταξύ δύο ανδρών, μέσα από ένα φιλί, χωρίς πορνογραφικό περιεχόμενο ή χυδαία γλώσσα, δεν μπορούσε να θεωρηθεί υποβάθμιση της ποιότητας του τηλεοπτικού προγράμματος.

Επικαλέστηκε επίσης τον σεβασμό της ανθρώπινης αξίας και της ελεύθερης προσωπικής επιλογής.

Υπήρχε και ένα ακόμη καθοριστικό στοιχείο: η σκηνή είχε μεταδοθεί στις 23:45, σε ώρα κατά την οποία επιτρεπόταν η προβολή προγραμμάτων ακατάλληλων για παιδιά κάτω των 15 ετών.

Η απόφαση αποτέλεσε σημαντικό προηγούμενο για την ελευθερία της τηλεοπτικής μυθοπλασίας και την ισότιμη αντιμετώπιση των ομόφυλων σχέσεων.

Το πρώτο φιλί δεν ήταν του Παπακαλιάτη

Η ιστορία έχει μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια που συχνά παραβλέπεται.

Το 1999, τέσσερα χρόνια πριν από τη σκηνή του «Κλείσε τα μάτια», είχε προβληθεί από το MEGA η σειρά «Θύματα Ειρήνης».

Σε αυτήν, οι ηθοποιοί Ιωσήφ Πολυζωίδης και Γιώργος Πυρπασόπουλος είχαν υποδυθεί δύο άνδρες που εκδήλωναν την ερωτική τους έλξη και αντάλλασσαν φιλιά.

Η σκηνή δεν προκάλεσε αντίστοιχη θεσμική αντιπαράθεση.

Επομένως, το φιλί του 2003 δεν ήταν το πρώτο ομόφυλο φιλί στην ελληνική τηλεόραση. Ήταν, όμως, εκείνο που συνδέθηκε με μία από τις σημαντικότερες δικαστικές αποφάσεις για την τηλεοπτική ελευθερία.

Και οι γυναίκες; Από το «Δυο μέρες μόνο» στις σύγχρονες σειρές

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης επανήλθε στο ζήτημα της ομόφυλης αγάπης μέσα από τη σειρά «Δυο μέρες μόνο», που προβλήθηκε από το MEGA από το 2005.

Η Σοφία Φαραζή και η Αλεξία Καλτσίκη υποδύθηκαν δύο γυναίκες που διατηρούσαν σχέση και μεγάλωναν μαζί ένα παιδί.

Η παρουσίαση ενός γυναικείου ομόφυλου ζευγαριού με οικογενειακή ζωή αποτελούσε σημαντική διαφοροποίηση από τα στερεότυπα προηγούμενων δεκαετιών.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, ελληνικές σειρές άρχισαν σταδιακά να παρουσιάζουν περισσότερους ΛΟΑΤΚΙ+ χαρακτήρες και σχέσεις, αν και η εκπροσώπησή τους εξακολούθησε να προκαλεί δημόσιες συζητήσεις.

Από το πρόστιμο του 2003 στην Ελλάδα του 2026

Η ελληνική κοινωνία έχει διανύσει μεγάλη απόσταση από την εποχή κατά την οποία ένα τηλεοπτικό φιλί δύο ανδρών μπορούσε να οδηγήσει σε πρόστιμο 100.000 ευρώ.

Το 2015 θεσπίστηκε το σύμφωνο συμβίωσης για ομόφυλα ζευγάρια και το 2024 αναγνωρίστηκε νομοθετικά ο πολιτικός γάμος μεταξύ προσώπων του ίδιου φύλου.

Οι κοινωνικές αντιπαραθέσεις δεν εξαφανίστηκαν. Ωστόσο, το νομικό πλαίσιο και η δημόσια συζήτηση έχουν μεταβληθεί σημαντικά.

Η απόφαση της 28ης Νοεμβρίου 2006 παραμένει μια ιστορική υπενθύμιση ότι η καλλιτεχνική έκφραση και τα ατομικά δικαιώματα δεν μπορούν να περιορίζονται απλώς επειδή μια σκηνή ενοχλεί μέρος της κοινωνίας.

Τελικά, το φιλί που κάποιοι θεώρησαν λόγο τιμωρίας αποδείχθηκε αφορμή για μια σημαντική δικαστική κατοχύρωση της ελευθερίας.

Και αυτό είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον στοιχείο αυτής της ιστορίας: μια τηλεοπτική σκηνή λίγων δευτερολέπτων απέκτησε θέση στην ιστορία της ελληνικής Δικαιοσύνης.