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Σήμερα το Opinion μου γίνεται βίντεο. Θέλω να κοιτάξω στα μάτια τους σημερινούς τηλεοπτικούς συντελεστές και να τους πω: Η δική μας γενιά δεν σας παρέδωσε αυτή την τηλεόραση!

Εκπομπές που επιτίθενται σε ανταγωνιστικές εκπομπές, παρουσιαστές που ασχολούνται με άλλους παρουσιαστές. Αντί για πρωτογενή δουλειά, αλληλοκατηγορίες.

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Και στις ποδοσφαιρικές μεταδόσεις; Ατελείωτη φλυαρία! Η τηλεόραση δεν είναι ραδιόφωνο. Δείτε τον Διακογιάννη, τον Σωτηρακόπουλο. Αφήστε μας να απολαύσουμε και τον φυσικό ήχο του αγώνα.

Έκανα κι εγώ λάθη. Αλλά ύστερα από τόσες δεκαετίες δικαιούμαι να πω: Ηρεμήστε επιτέλους! Κάντε τη δουλειά σας. Σεβαστείτε τον τηλεθεατή!