Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ένα απίστευτο περιστατικό καταγράφηκε σε εξωτερική σκάλα, όταν ένας άνδρας με λευκά ρούχα σταμάτησε για να βοηθήσει έναν άγνωστο που δυσκολευόταν να ανεβάσει ένα βαρύ ηλεκτρικό ποδήλατο.

Ο άνδρας έκανε στην άκρη και άρχισε να σπρώχνει το ποδήλατο προς τα πάνω. Μόλις λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, μια μεγάλη τηλεόραση έπεσε από ψηλά ακριβώς στο σημείο από όπου θα περνούσε.

Advertisement

Advertisement

Σαστισμένος, κοίταξε πίσω του το αντικείμενο που είχε μόλις συντριβεί. Η απόφασή του να σταματήσει και να βοηθήσει έναν άγνωστο αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς μια απλή πράξη καλοσύνης τον γλίτωσε από ένα δυνητικά σοβαρό ατύχημα.