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Στις 16 Σεπτεμβρίου 1984 η αμερικανική τηλεόραση γνώρισε δύο αστυνομικούς που έμελλε να γίνουν σύμβολα μιας ολόκληρης εποχής: τον Τζέιμς «Σόνι» Κρόκετ και τον Ρικάρντο «Ρίκο» Ταμπς.

Ήταν η πρεμιέρα του «Miami Vice», της σειράς που στην Ελλάδα αγαπήθηκε ως «Οι Σκληροί του Μαϊάμι» και ξεπέρασε γρήγορα τα όρια μιας συμβατικής αστυνομικής περιπέτειας.

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Το NBC παρουσίασε μια παραγωγή που έμοιαζε περισσότερο με κινηματογραφική ταινία και μουσικό βιντεοκλίπ παρά με την τηλεόραση της εποχής. Η σειρά δημιουργήθηκε από τον Άντονι Γέρκοβιτς, ενώ καθοριστική για την ταυτότητά της υπήρξε η παρουσία του Μάικλ Μαν ως εκτελεστικού παραγωγού.

Κρόκετ και Ταμπς: το δίδυμο που έγινε θρύλος

Ο Ντον Τζόνσον υποδύθηκε τον Σόνι Κρόκετ, αστυνομικό που εργαζόταν μυστικά εναντίον των κυκλωμάτων ναρκωτικών του Μαϊάμι. Δίπλα του ο Φίλιπ Μάικλ Τόμας, στον ρόλο του Ρικάρντο Ταμπς, ενός αστυνομικού από τη Νέα Υόρκη που φτάνει στη Φλόριντα κυνηγώντας ανθρώπους του οργανωμένου εγκλήματος.

Οι δυο τους κινούνταν σε έναν κόσμο γεμάτο εμπόρους κοκαΐνης, μαφία, πληροφοριοδότες, δολοφόνους και τεράστια χρηματικά ποσά.

Όμως το «Miami Vice» είχε κάτι που δεν είχαν οι περισσότερες αστυνομικές σειρές: στυλ.

Ferrari, ταχύπλοα και παστέλ κοστούμια

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Ο Κρόκετ έγινε πρότυπο της ανδρικής μόδας των ’80s. Ανοιχτόχρωμα κοστούμια, T-shirts αντί για πουκάμισα, παπούτσια χωρίς κάλτσες, γυαλιά ηλίου και το χαρακτηριστικό ελαφρύ αξύριστο πρόσωπο.

Ταυτόχρονα υπήρχαν τα πολυτελή αυτοκίνητα, τα ταχύπλοα, οι βίλες, τα ξενοδοχεία και η νυχτερινή ζωή της Φλόριντα.

Αρχικά ο Κρόκετ εμφανιζόταν με μια Ferrari Daytona Spyder, η οποία στην πραγματικότητα ήταν ρέπλικα βασισμένη σε Chevrolet Corvette. Αργότερα η σειρά χρησιμοποίησε την πραγματική Ferrari Testarossa, ένα αυτοκίνητο που ταυτίστηκε όσο λίγα με την τηλεοπτική δεκαετία του 1980.

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Η μουσική έγινε πρωταγωνίστρια

Επαναστατικός ήταν και ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιήθηκε η μουσική. Αντί για απλή υπόκρουση, γνωστά τραγούδια εντάσσονταν οργανικά στις σκηνές και πολλές φορές καθόριζαν ολόκληρες σεκάνς.

Phil Collins, Glenn Frey, Tina Turner, U2, Dire Straits και πολλοί ακόμη ακούστηκαν στη σειρά.

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Ιστορική έμεινε ιδιαίτερα η χρήση του «In the Air Tonight» του Phil Collins στο πρώτο επεισόδιο, σε μια νυχτερινή διαδρομή των δύο πρωταγωνιστών. Ήταν μία από τις στιγμές που έδειξαν ότι η τηλεόραση μπορούσε πλέον να χρησιμοποιεί την ποπ μουσική με τη δύναμη κινηματογραφικού soundtrack.

Ο Jan Hammer έγραψε την πρωτότυπη μουσική και το χαρακτηριστικό θέμα του «Miami Vice», το οποίο γνώρισε τεράστια εμπορική επιτυχία.

Ένα Μαϊάμι όμορφο και ταυτόχρονα σκοτεινό

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Πίσω από τα νέον, τις παραλίες και τα πολυτελή αυτοκίνητα υπήρχε μια πολύ πιο σκοτεινή πραγματικότητα.

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Η σειρά αποτύπωνε το Μαϊάμι της εποχής της κοκαΐνης, όταν η Νότια Φλόριντα είχε μετατραπεί σε βασική πύλη εισόδου ναρκωτικών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα επεισόδια συχνά δεν είχαν το παραδοσιακό ευτυχισμένο τέλος. Οι κακοί δεν τιμωρούνταν πάντα και οι αστυνομικοί πλήρωναν προσωπικό τίμημα για τη δουλειά τους.

Αυτό ακριβώς έδωσε στους «Σκληρούς του Μαϊάμι» έναν περισσότερο ενήλικο και μελαγχολικό χαρακτήρα.

Πέντε σεζόν και περισσότερα από 100 επεισόδια

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Το «Miami Vice» προβλήθηκε από το NBC για πέντε σεζόν, από το 1984 έως το 1989. Η ίδια η NBC εξακολουθεί να καταγράφει και να διαθέτει επεισόδια της σειράς ανά σεζόν. (nbc.com)

Η επιτυχία της ήταν διεθνής και ο Ντον Τζόνσον εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους τηλεοπτικούς αστέρες της δεκαετίας.

Από τη σειρά πέρασαν επίσης πολλοί ηθοποιοί και μουσικοί, αρκετοί πριν αποκτήσουν τη μετέπειτα μεγάλη φήμη τους.

Η σειρά που επηρέασε μια ολόκληρη εποχή

Η πραγματική κληρονομιά των «Σκληρών του Μαϊάμι» δεν βρίσκεται μόνο στην τηλεθέαση ή στη δημοτικότητα των πρωταγωνιστών τους.

Το «Miami Vice» άλλαξε την εικόνα της τηλεοπτικής παραγωγής. Έφερε κινηματογραφική φωτογραφία, σύγχρονη μουσική, μόδα, αρχιτεκτονική και σχεδόν διαφημιστική αισθητική στην prime time τηλεόραση.

Το 2006 ο Μάικλ Μαν επέστρεψε στον κόσμο του «Miami Vice», αυτή τη φορά στον κινηματογράφο, με τους Κόλιν Φάρελ και Τζέιμι Φοξ στους ρόλους των Κρόκετ και Ταμπς.

Όμως για όσους έζησαν την τηλεόραση της δεκαετίας του ’80, οι πραγματικοί «Σκληροί του Μαϊάμι» θα παραμένουν δύο:

Ντον Τζόνσον και Φίλιπ Μάικλ Τόμας, με φόντο τα νέον, τους φοίνικες και τη νύχτα του Μαϊάμι.