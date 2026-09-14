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Παρά την περιορισμένη λειτουργία τζαμιών στην πρωτεύουσα, η χώρα παραμένει εκτός των στόχων τρομοκρατικών επιθέσεων που πλήττουν άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι ελληνικές αρχές ασφαλείας υιοθετούν προληπτικά μέτρα και παρακολουθούν στενά άτομα με εξτρεμιστικές τάσεις για την αποτροπή πιθανών κινδύνων στο παρασκήνιο.

Το δημοσίευμα καταλήγει ότι η ασφάλεια οφείλεται σε ιστορικούς παράγοντες και τη συστηματική δράση των αρχών, αποκλείοντας τον περιορισμό των τεμενών ως αυτόνομο πρότυπο.

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«Οι τζιχαντζιστικές επιθέσεις στην Ελλάδα είναι ανύπαρκτες», υποστηρίζει σε δημοσίευμά της η γερμανική εφημερίδα Berliner Zeitung και διερωτάται εάν η Αθήνα είναι περισσότερο ασφαλής επειδή άφησε λίγο επίσημο χώρο στο Ισλάμ.

Σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα, η προφανής εξήγηση είναι παραπλανητική. Παρόλα αυτά, η γερμανική εφημερίδα επιδιώκει να εξετάσει κατά πόσο η έλλειψη επίσημων τζαμιών στην Αθήνα σχετίζεται με την απουσία τρομοκρατικών επιθέσεων, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με τα πολλά περιστατικά που συναντώνται σε χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης.

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Αν και τα «οθωμανικά τεμένη αποτελούν μέρος του τοπίου της χώρας και παρά το γεγονός ότι στην Δυτική Θράκη υπάρχει έντονο μουσουλμανικό στοιχείο και λειτουργούν κανονικά, δεν ισχύει κάτι τέτοιο και για την περίπτωση της ελληνικής πρωτεύουσας», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Πιο συγκεκριμένα, η Αθήνα έγινε η τελευταία πρωτεύουσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην οποία λειτούργησε κάποιο τζαμί και αυτό έγινε το Νοέμβριο του 2020. Πρόκειται για ένα τέμενος που συναντάται στην Ιερά Οδό στον Βοτανικό, αρκετά κοντά στον σταθμό «Ελαιώνα» του Μετρό. Αυτός είναι ο μοναδικός χώρος όπου μουσουλμάνοι στην Αθήνα μπορούν να προσευχηθούν και λειτουργεί υπό την εποπτεία του κράτους.

Η Ελλάδα άφησε λίγο επίσημο χώρο στο Ισλάμ

Όπως επισημαίνει το δημοσίευμα της Berliner Zeitung, «παρά την υψηλή μουσουλμανική μετανάστευση, οι τζιχαντιστικές επιθέσεις είναι σχεδόν ανύπαρκτες». Εύλογα, η εφημερίδα με έδρα το Βερολίνο διερωτάται εάν αυτό συμβαίνει επειδή «η Ελλάδα άφησε τόσο λίγο επίσημο χώρο στο Ισλάμ».

Την ίδια στιγμή, η έκθεση της Europol για την τρομοκρατία στην ΕΕ φανερώνει ότι η Ελλάδα δεν συγκαταλέγεται στις χώρες που δέχονται επιθέσεις, παρόμοιες με εκείνες που έχουν καταγραφεί στην Γαλλία και την Γερμανία. Ακόμα και έτσι, στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι «το γεγονός ότι υπάρχουν ελάχιστες ολοκληρωμένες επιθέσεις δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι δεν υφίσταται απειλή. Οι χαμηλοί αριθμοί καταγράφουν μόνο όσα τελικά πραγματοποιήθηκαν και όχι όσα σχεδιάστηκαν στο παρασκήνιο ή αποτράπηκαν εγκαίρως από τις αρχές».

Η Ελληνική Αστυνομία έχει προβεί άλλωστε αρκετές φορές στο παρελθόν σε έκτακτα μέτρα ασφαλείας, τα οποία χαρακτηρίζονται προληπτικά. Οι ειδικές υπηρεσίες, όπως η ΕΥΠ ή η Αντιτρομοκρατική, παρακολουθούν στενά άτομα για τα οποία υπάρχουν πληροφορίες ότι μπορεί να «ρέπουν» προς τον εξτρεμισμό, ενώ κατά καιρούς γίνονται αθόρυβες προσαγωγές, είτε για να γίνει αισθητή η παρουσία τους, είτε για να μπορέσουν να συλλέξουν πληροφορίες.

Τέλος, το δημοσίευμα της Berliner Zeitung καταλήγει στο συμπέρασμα πως η «σχετική ηρεμία που επικρατεί στην Ελλάδα δεν αποτελεί πρότυπο που θα μπορούσε να αντιγραφεί απλώς μέσω του περιορισμού των τζαμιών», αλλά «οφείλεται σε ιστορικούς παράγοντες, στη συστηματική δράση των αρχών και στο γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν αναπτυχθεί τέτοια δίκτυα και ηγετικές φυσιογνωμίες. Η απειλή δεν είναι ένα άδειο τέμενος, αλλά εκείνος που ασκεί επιρροή και έλεγχο σε ένα γεμάτο».

(Με πληροφορίες από Berliner Zeitung, dw.com)