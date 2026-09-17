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Υπάρχουν ημερομηνίες που μοιάζουν να έχουν ιδιαίτερη σχέση με την ιστορία της τηλεόρασης. Η 17η Σεπτεμβρίου είναι μία από αυτές. Μέσα σε διάστημα μόλις εννέα χρόνων, τέσσερις αμερικανικές σειρές που έμελλε να αποκτήσουν παγκόσμια ακτινοβολία έκαναν πρεμιέρα ακριβώς αυτή την ημέρα.

Από την αγωνιώδη καταδίωξη του Ρίτσαρντ Κίμπλ στον «Φυγά» και το χαρακτηριστικό κούνημα της μύτης της Σαμάνθα στη «Μάγισσα», μέχρι το αυτοκαταστρεφόμενο μήνυμα των «Επικίνδυνων Αποστολών» και το πικρό χιούμορ των στρατιωτικών γιατρών του M*A*S*H, πρόκειται για σειρές που ξεπέρασαν τα όρια της εποχής τους. Και όλες προβλήθηκαν και αγαπήθηκαν ιδιαίτερα και στην Ελλάδα.

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1963 – ο «Φυγάς» και η καταδίωξη του Ρίτσαρντ Κίμπλ

Στις 17 Σεπτεμβρίου 1963 το ABC προβάλλει το πρώτο επεισόδιο του «The Fugitive» – «Ο Φυγάς». Δημιουργός ήταν ο Ρόι Χάγκινς και πρωταγωνιστής ο Ντέιβιντ Τζάνσεν στον ρόλο που σημάδεψε την καριέρα του.

Ο γιατρός Ρίτσαρντ Κίμπλ καταδικάζεται άδικα για τη δολοφονία της συζύγου του. Κατά τη μεταφορά του προς την εκτέλεση, ένα σιδηροδρομικό δυστύχημα τού δίνει την ευκαιρία να δραπετεύσει. Από εκείνη τη στιγμή αρχίζει μια διπλή καταδίωξη: ο Κίμπλ ψάχνει τον πραγματικό δολοφόνο, τον περίφημο μονόχειρα, ενώ ο αστυνομικός Φίλιπ Τζέραρντ, τον οποίο υποδύθηκε ο Μπάρι Μορς, βρίσκεται συνεχώς στα ίχνη του.

Η σειρά προβλήθηκε επί τέσσερις σεζόν, μέχρι το 1967, και ολοκλήρωσε 120 επεισόδια, τα πρώτα 90 ασπρόμαυρα και τα τελευταία 30 έγχρωμα.

Το τελευταίο επεισόδιο, στο οποίο επιτέλους λύνεται το μυστήριο που κρατούσε εκατομμύρια θεατές σε αγωνία, εξελίχθηκε σε ένα από τα σημαντικότερα τηλεοπτικά γεγονότα της αμερικανικής τηλεόρασης της εποχής.

1964 – «Η Μάγισσα» που κούνησε τη μύτη της και μάγεψε το κοινό

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Ακριβώς έναν χρόνο αργότερα, στις 17 Σεπτεμβρίου 1964, το ABC παρουσιάζει τη «Μάγισσα» – «Bewitched».

Η πανέμορφη Ελίζαμπεθ Μοντγκόμερι είναι η Σαμάνθα Στίβενς, μία μάγισσα που ερωτεύεται και παντρεύεται έναν θνητό, τον Ντάριν. Του υπόσχεται ότι θα ζήσει σαν μία απολύτως συνηθισμένη νοικοκυρά. Το πρόβλημα είναι ότι ούτε η ίδια μπορεί πάντοτε να αντισταθεί στη μαγεία ούτε –κυρίως– η μητέρα της, η απολαυστική Εντόρα, την οποία υποδυόταν η Άγκνες Μούρχεντ.

Το χαρακτηριστικό κούνημα της μύτης της Σαμάνθα έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τηλεοπτικά «σήματα» όλων των εποχών.

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Η σειρά άντεξε οκτώ σεζόν και 254 επεισόδια, από το 1964 έως το 1972. Στον ρόλο του Ντάριν εμφανίστηκε αρχικά ο Ντικ Γιορκ και, όταν προβλήματα υγείας τον ανάγκασαν να αποχωρήσει, αντικαταστάθηκε από τον Ντικ Σάρτζεντ.

Η επιτυχία ήταν άμεση. Στην πρώτη της σεζόν η «Μάγισσα» βρέθηκε στη δεύτερη θέση της αμερικανικής τηλεθέασης και παρέμεινε στην πρώτη δεκάδα για τις τρεις πρώτες σεζόν. (bewitched.net)

1966 – «Επικίνδυνες Αποστολές»: το μήνυμα που αυτοκαταστρεφόταν

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Στις 17 Σεπτεμβρίου 1966 –και όχι το 1967 όπως αναφέρεται σε ορισμένα ημερολόγια– έκανε πρεμιέρα στο CBS το «Mission: Impossible», που στην Ελλάδα γνωρίσαμε ως «Επικίνδυνες Αποστολές». (Paramount+ Italia)

Η ιδέα του Μπρους Γκέλερ ήταν συναρπαστική: μια ομάδα εξαιρετικά ικανών πρακτόρων αναλάμβανε αποστολές που θεωρούνταν πρακτικά αδύνατες. Μεταμφιέσεις, ηλεκτρονικά τεχνάσματα, παραπλάνηση, κατασκοπεία και επιχειρήσεις σχεδιασμένες με ακρίβεια δευτερολέπτου.

Και φυσικά υπήρχε η τελετουργία που έγινε τηλεοπτικός μύθος: ο επικεφαλής λάμβανε τις οδηγίες της αποστολής και, αμέσως μετά, το μήνυμα αυτοκαταστρεφόταν.

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Στην πρώτη σεζόν επικεφαλής της ομάδας ήταν ο Στίβεν Χιλ ως Νταν Μπριγκς. Ο Πίτερ Γκρέιβς, που ταυτίστηκε αργότερα με τη σειρά ως Τζιμ Φελπς, ανέλαβε από τη δεύτερη σεζόν. Ανάμεσα στα βασικά πρόσωπα ήταν επίσης οι Μπάρμπαρα Μπέιν, Μάρτιν Λαντάου, Γκρεγκ Μόρις και Πίτερ Λούπους. (Βικιπαίδεια)

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Η πρωτότυπη σειρά κράτησε επτά σεζόν, έως το 1973, ενώ δεκαετίες αργότερα το όνομα «Mission: Impossible» πέρασε θριαμβευτικά στον κινηματογράφο με πρωταγωνιστή τον Τομ Κρουζ.

Και βέβαια έμεινε η θρυλική μουσική του Λάλο Σίφριν, από τα πιο αναγνωρίσιμα τηλεοπτικά θέματα που γράφτηκαν ποτέ.

1972 – M*A*S*H: γέλιο μέσα στη φρίκη του πολέμου

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Στις 17 Σεπτεμβρίου 1972 έκανε πρεμιέρα το M*A*S*H, όχι στο NBC αλλά στο CBS. Η σειρά βασίστηκε στην ομώνυμη κινηματογραφική ταινία του Ρόμπερτ Όλτμαν, η οποία με τη σειρά της είχε βασιστεί στο μυθιστόρημα του Ρίτσαρντ Χούκερ. (Paley Center)

Η δράση τοποθετείται στον Πόλεμο της Κορέας, στο 4077th Mobile Army Surgical Hospital, ένα κινητό στρατιωτικό χειρουργικό νοσοκομείο.

Κεντρικό πρόσωπο είναι ο γιατρός Μπέντζαμιν «Hawkeye» Πιρς, με τον Άλαν Άλντα να δημιουργεί έναν από τους πιο εμβληματικούς χαρακτήρες στην ιστορία της αμερικανικής τηλεόρασης. Δίπλα του πέρασαν χαρακτήρες που έγιναν εξίσου αγαπητοί: Trapper John, B.J. Hunnicutt, Radar O’Reilly, Margaret «Hot Lips» Houlihan, Maxwell Klinger, Henry Blake και Colonel Potter.

Το M*A*S*H κατάφερε κάτι εξαιρετικά δύσκολο: να είναι ταυτόχρονα κωμωδία και βαθιά αντιπολεμικό δράμα. Οι γιατροί αστειεύονταν, έπιναν, σατίριζαν τον στρατό και την εξουσία, αλλά λίγα μέτρα μακριά προσγειώνονταν συνεχώς ελικόπτερα γεμάτα τραυματισμένους νέους.

Η σειρά παρέμεινε στον αέρα 11 σεζόν, από το 1972 έως το 1983, με 256 επεισόδια. (Βικιπαίδεια)

Το φινάλε της, «Goodbye, Farewell and Amen», μεταδόθηκε στις 28 Φεβρουαρίου 1983 και εξελίχθηκε σε ιστορικό τηλεοπτικό γεγονός στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τέσσερις σειρές εντελώς διαφορετικές μεταξύ τους. Ένα αστυνομικό δράμα, μία οικογενειακή κωμωδία φαντασίας, μία σειρά κατασκοπείας και μία αντιπολεμική μαύρη κωμωδία.

Κι όμως, είχαν κάτι κοινό πέρα από την ημερομηνία της πρεμιέρας τους: δεν έμειναν απλώς τηλεοπτικές επιτυχίες της εποχής τους. Έγιναν κομμάτια της παγκόσμιας ποπ κουλτούρας και πρότυπα για δεκάδες σειρές που ακολούθησαν.