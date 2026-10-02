Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Τεχνητή νοημοσύνη αποκωδικοποίησε επιστολή του 1809 που παρέμενε κρυπτογραφημένη για περισσότερα από 200 χρόνια.

Ο θετός γιος του Ναπολέοντα, Ευγένιος ντε Μποαρνέ, συνέταξε το μήνυμα προς τον στρατάρχη Ογκίστ ντε Μαρμόν.

Το κείμενο αποτελείται από αριθμούς και σύμβολα που δυσκόλευαν την ανάγνωση των στρατιωτικών επικοινωνιών της εποχής.

Η χρήση της τεχνολογίας επέτρεψε την κατανόηση του περιεχομένου, προσφέροντας νέα στοιχεία για τις μετακινήσεις των γαλλικών στρατευμάτων.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Για περισσότερα από 200 χρόνια, το περιεχόμενο μιας κρυπτογραφημένης επιστολής που συνδέεται με τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη παρέμενε άγνωστο. Ένα περίπλοκο σύστημα από αριθμούς, γράμματα και σύμβολα έκρυβε το μήνυμα, μέχρι που η τεχνητή νοημοσύνη συνέβαλε στην αποκωδικοποίησή του, προσφέροντας νέα στοιχεία για τις στρατιωτικές επικοινωνίες της ναπολεόντειας εποχής.

Η επιστολή γράφτηκε το 1809 από τον Eugène de Beauharnais, θετό γιο του Ναπολέοντα και αντιβασιλέα της Ιταλίας, κατόπιν εντολής του Γάλλου αυτοκράτορα. Αποδέκτης ήταν ο στρατάρχης Auguste de Marmont, του οποίου τα στρατεύματα βρίσκονταν τότε στη Δαλματία, στην άλλη πλευρά της Αδριατικής.

Advertisement

Advertisement

Η γεωγραφική θέση των γαλλικών δυνάμεων δημιουργούσε σημαντικές δυσκολίες στην επικοινωνία, καθώς ανάμεσά τους βρίσκονταν αυστριακά εδάφη. Σε περίπτωση πολέμου, οι δυνάμεις του Marmont κινδύνευαν να απομονωθούν από τον υπόλοιπο γαλλικό στρατό.

I used GPT-6 Astra to break an unsolved cipher to one of Napoleon's generals that had gone unread for 217 years.



What makes this impressive isn't actually the codebreaking, but that Astra completed the entire multi-modal workflow in ~6 hours from a single image and goal.



1/6🧵 pic.twitter.com/vyiGKOsrHq September 30, 2026

Ένας περίπλοκος κώδικας

Η επιστολή αποτελείται από 25 γραμμές. Η πρώτη είναι γραμμένη κανονικά στα γαλλικά και λειτουργεί ουσιαστικά ως εισαγωγή, ενώ οι υπόλοιπες 24 γραμμές είναι κρυπτογραφημένες.

Το μήνυμα συνδυάζει διψήφιους αριθμούς, μεμονωμένα γράμματα και σύμβολα που δεν αντιστοιχούν σε συνηθισμένο αλφάβητο, καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολη την αποκωδικοποίησή του.

Στην πρώτη γραμμή, ο Eugène ενημερώνει τον στρατηγό Marmont ότι θα πρέπει να έχει ήδη λάβει προηγούμενες επιστολές του. Από εκεί και μετά, όμως, το περιεχόμενο χάνεται πίσω από τον κώδικα.

Η αποκωδικοποίηση με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης επέτρεψε στους ερευνητές να διαβάσουν για πρώτη φορά το υπόλοιπο μήνυμα, περισσότερα από δύο αιώνες μετά τη σύνταξή του, φωτίζοντας μια ακόμη πτυχή του τρόπου με τον οποίο ο Ναπολέων και οι αξιωματικοί του επικοινωνούσαν σε μια περίοδο έντονων στρατιωτικών ανακατατάξεων.

Advertisement

Η κρυπτογραφημένη επιστολή – Πηγή: X

Η αποκωδικοποίηση με τη βοήθεια της AI

ο Κάρτερ Τσαρτς, ένας μηχανικός στην εταιρεία κυβερνοασφάλειας SentinelOne, κατάφερε να σπάσει τον κώδικα χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη.

Σε ανάρτησή του στο Χ, έγραψε: «Χρησιμοποίησα το GPT-6 Astra για να αποκωδικοποιήσω έναν άλυτο κώδικα που αφορούσε έναν από τους στρατηγούς του Ναπολέοντα και παρέμενε αδιάβαστος για 217 χρόνια. Αυτό που είναι πραγματικά εντυπωσιακό δεν είναι ο ίδιος ο κώδικας, αλλά το γεγονός ότι το Astra ολοκλήρωσε ολόκληρη τη διαδικασία, η οποία περιλάμβανε διαφορετικού τύπου δεδομένα, σε περίπου έξι ώρες, έχοντας ως αφετηρία μία και μοναδική εικόνα και έναν συγκεκριμένο στόχο», εξήγησε σε ανάρτησή του στο X.

Για να τον αποκωδικοποιήσει, ο Τσαρτς στράφηκε στο GPT-6 Astra, ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης που δημιούργησε η OpenAI. Μέσα σε διάστημα έξι ωρών, το σύστημα κατάφερε να αποκρυπτογραφήσει το μήνυμα.

Advertisement

«Το Astra χώρισε την εικόνα διαστάσεων 1.202 επί 1.836 εικονοστοιχείων σε σειρές, διάβασε τα σύμβολα, αποφάσισε ποια από τα 175 χειρόγραφα σημάδια αποτελούσαν στην πραγματικότητα το ίδιο σύμβολο γραμμένο δύο φορές και μόνο τότε άρχισε να αποκωδικοποιεί το κρυπτογραφημένο μήνυμα», εξήγησε σε ανάρτηση στο ιστολόγιό του.

Κάποια από τα σύμβολα της επιστολής και η αποκωδικοποίησή τους – Πηγή: X

Τι γράφει η επιστολή

Η επιστολή καταγράφει τη θέση όλων των υπόλοιπων γαλλικών και συμμαχικών στρατών και παροτρύνει τον Marmont να «μην εκφοβιστεί» από την απομονωμένη θέση του.

Τι αναφέρει χαρακτηριστικά: «Οι Ρώσοι βαδίζουν εναντίον της Αυστρίας και ο στρατός του Φρίουλι αριθμεί σήμερα 80.000 άνδρες. Προσθέστε σε αυτούς το σώμα στρατού της Δαλματίας, χωρίς να υπολογίζετε τις εφεδρείες που οργανώνονται παντού στα μετόπισθεν, και θα δείτε ότι η Αυστρία θα δεχθεί επίθεση ταυτόχρονα από όλες τις πλευρές. Κατά συνέπεια, σπεύδει προς την καταστροφή της. Όταν λάβετε τη διαταγή να κινηθείτε, δεν πρέπει να επιτρέψετε στον εαυτό σας να εκφοβιστεί από μερικά στρατεύματα ή από μια συγκέντρωση όχλου».

Advertisement

Το αποκρυπτογραφημένο μήνυμα της επιστολής – Πηγή: X

Σύμφωνα με τον Τσαρτς, ο ίδιος ο κώδικας δεν ήταν στην πραγματικότητα ιδιαίτερα δύσκολο να αποκρυπτογραφηθεί. Ωστόσο, παραδέχεται ότι για τους ανθρώπους η διαδικασία θα απαιτούσε πολύ περισσότερο χρόνο σε σύγκριση με την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία κατάφερε να την ολοκληρώσει μέσα σε μόλις έξι ώρες.

Πρόσθεσε: «Ο ίδιος ο κώδικας δεν είναι δύσκολος και οι κρυπτογράφοι θα μπορούσαν να τον είχαν αποκρυπτογραφήσει εύκολα, εφόσον διέθεταν τον απαραίτητο χρόνο και την ενέργεια. Όμως η διαδικασία της μεταγραφής, της καταλογογράφησης, της μετάφρασης και στη συνέχεια της αποκρυπτογράφησης είναι σύνθετη και απαιτεί γνώσεις από πολλούς διαφορετικούς τομείς. Κάθε επιστημονικός κλάδος έχει μια σειρά από άλυτα, εξειδικευμένα προβλήματα, τα οποία οι ειδικοί δεν έχουν τον χρόνο και τους διαθέσιμους πόρους για να αντιμετωπίσουν. Το συμπέρασμα εδώ είναι ότι εκείνοι που θα μειώνουν ολοένα και περισσότερο αυτές τις λίστες θα είναι άνθρωποι εκτός του εκάστοτε κλάδου, οι οποίοι απλώς θα έχουν την περιέργεια να ασχοληθούν με αυτά τα προβλήματα».

Advertisement